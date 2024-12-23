Активисты, которых судят за сотрудничество с Россией, готовятся издать "Белую книгу" - сборник о действиях против них со стороны служб безопасности и правоохранительных учреждений Латвии и других стран Балтии, чтобы создать впечатление, что русских преследуют в Балтии, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

В октябре Петр Погородный, которого вместе с Дмитрием Сустретовым и Юрием Алексеевым судят за деятельность сайта imhoclub.lv, попросил у Москвы три миллиона рублей (28,5 тысячи евро) на создание такой книги. По мнению прокуратуры, создание и содержание сайта imhoclub.lv финансировалось из фонда Министерства иностранных дел РФ, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию, а также помогать России укреплять свое влияние в Латвии.

План Погородного - издание книги о том, как с 1990-х годов судили, преследовали и репрессировали прокремлевских активистов в Латвии, Литве и Эстонии. Предусмотрено, что деньги на издание книги выделит Фонд МИД РФ по поддержке и защите прав соотечественников, проживающих за рубежом.

В качестве сборщиков информации Погородный указал 10 человек из стран Балтии. В России над книгой будет работать и Владимир Симиндей, который работал в посольстве РФ в Риге, но теперь включен в так называемый черный список - объявлен "персоной нон грата".

Nekā personīga сообщает, что в книгу войдет список людей и организаций, подвергщихся якобы незаконным репрессиям и преследованиям, будут описаны роль СМИ в поддержке и оправдании этих решений, "террор против российских соотечественников", выдворение русских и даже "применение карательной психиатрии". Отдельный раздел будет посвящен демонтажу советских памятников.

Книгу планируется направить в Совет по правам человека ООН, Европейскую комиссию и страны БРИКС+, а также создавать медиа-продукты на ее основании.

Как отмечает передача, создание такой книги совпадает с недавним предупреждением президента Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о том, что Россия может развязать конфликт в Балтии, обосновывая это защитой местного русскоязычного меньшинства.

Комментируя идею Погородного, председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") сказал, что "службы безопасности здесь должны работать очень тщательно и жестко".

"Те, кто выступает против латвийской демократии и латвийского народа, должны почувствовать это и отправиться прочь", - заявил депутат.

По прогнозам исследователей, подобные книги не оказывают большого влияния, но желание оправдать возможный конфликт на основе якобы имевшего место "геноцида русских" заставляет относиться к ним с минимальной, но все же с осторожностью.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс подчеркнул, что те, кто занимался подобной деятельностью в Латвии, теперь бежали в Россию и пытаются найти способ вернуть источники дохода, а в качестве возможной цели рассматривают скрытые финансовые потоки из Кремля, поэтому работают в этом направлении.

По данным Nekā personīga, Погородный также бежал в Россию.

В свою очередь, второй обвиняемый по делу, в котором фигурирует Погородный, прокремлевский активист и бывший латвийский журналист Юрий Алексеев в конце октября 2024 года сбежал из Латвии в Беларусь.

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