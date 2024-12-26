Незапланированное отключение электрического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, не повлияло на электроснабжение Латвии, и электроснабжение Латвии стабильно и безопасно, заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Как сообщалось, в среду вышел из строя электрический кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией. В связи с этим было задержано судно из "теневого флота" России.

Финская компания Fingrid сообщила, что, исходя из предыдущего опыта, планируемая дата устранения неисправности - 1 августа следующего года.

"По сравнению с предыдущими случаями предварительное расследование проходит более гладко, на этот раз судно было задержано менее чем через 24 часа с момента инцидента. У нас высокий уровень готовности и способность реагировать и в нестандартных ситуациях, в том числе во время праздников", - заявил министр климата и энергетики.

Говоря о влиянии повреждения кабеля на безопасность электроснабжения в Латвии, Мелнис заявил: "Незапланированное отключение кабеля EstLink 2 не повлияло на электроснабжение Латвии - электроснабжение Латвии стабильно и безопасно. В Латвии достаточно генерирующих мощностей, запасов природного газа и возможностей межсистемных соединений, чтобы покрыть потребности Латвии в потреблении электроэнергии. В то же время существует потенциальное влияние на биржевую цену на электроэнергию во время ремонтных работ. Ранее из-за технических повреждений Estlink2 (март-сентябрь этого года) биржевая цена была в среднем на 10% выше".

Повреждение кабеля EstLink 2 может повлиять на биржевые цены на электроэнергию в Эстонии и странах Балтии в долгосрочной перспективе. Цены на электроэнергию обычно становятся более волатильными в ситуациях, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников невелико, и в этом случае биржевая цена электроэнергии зависит от балтийских газовых электростанций и эстонской сланцевой добычи. Чем больше возобновляемых источников энергии - например, ветра, воды - будет доступно внутри страны, тем больше мы сможем производить и покрывать собственное потребление с меньшими затратами.

Безопасность критической инфраструктуры жизненно важна для безопасности и устойчивости общества в регионе Балтийского моря. НВС усилили мониторинг критической подводной инфраструктуры Латвии, следят за ситуацией с безопасностью в Балтийском море и обмениваются информацией с союзниками. Министерство обороны регулярно поднимает вопрос о безопасности критической подводной инфраструктуры в различных форматах сотрудничества, таких как НАТО, ЕС и т. д.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис сообщил, что эстонские коллеги подтвердили, что неисправность EstLink 2 не помешает странам Балтии отключиться от сети БРЭЛЛ и присоединиться к европейской сети, что запланировано на начало февраля 2025 года. У стран Балтии достаточно генерирующих мощностей и других межсетевых соединений, чтобы синхронизироваться с континентальной Европой без кабеля Estlink 2.

Проект синхронизации - это проект энергетической независимости и национальной безопасности Балтии. За 15 лет операторы Балтийской системы передачи электроэнергии проделали большую работу, чтобы обеспечить стабильную работу системы электроснабжения и предотвратить возможные инциденты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !