Под руководством Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в этом году в соответствии с планом завершено строительство забора на приоритетных участках латвийско-российской границы, сообщила агентству LETA член правления VNĪ Елена Гаврилова.

Гаврилова отметила, что, поимо этого, в заболоченных местностях установлены плавучие опоры забора, или понтоны, общей протяженностью восемь километров.

С целью более эффективного использования государственных средств оставшиеся 28 км забора в труднодоступных зонах и понтоны общей длиной 15 км будут завершены в соответствии с утвержденным правительством сроком - до конца октября следующего года.

Чтобы минимизировать риски и завершить строительство в кратчайшие возможные сроки, строительные работы были разделены на 18 частей и проводились параллельно с апреля этого года. VNĪ заключило 16 договоров о выполнении работ с шестью строительными подрядчиками: Citrus Solutions, Hagberg construction, Nordes Būve, товариществом P un P Būvniecības grupa, Baltic construction Company (BCC) и Latvijas autoceļu uzturētājs.

В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами в сентябре этого года VNĪ завершило строительство забора длиной 20 км: в этой уникальной и успешной модели сотрудничества VNĪ выполняло функции генерального подрядчика, организовывало заготовку всех материалов и ресурсов и руководило процессом строительных работ.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что включенное в правительственную декларацию обязательство о завершении до конца этого года строительства забора на границе с Белоруссией и Россией выполнено, поскольку работы выполнены профессионально, в установленные сроки и с соблюдением высокого приоритета для укрепления восточной границы Латвии и Европейского союза (ЕС).

Козловскис отметил, что рядом с Латвией находятся два авторитарных режима, которые постоянно разворачивают против Латвии и ЕС враждебные гибридные атаки. "Вместе с современным пограничным заграждением мы заложили твердый фундамент в нашу коллективную безопасность. Следующим шагом, над которым мы уже работаем, является оснащение восточной границы умной инфраструктурой, и здесь существенным вкладом являются дополнительные 17 млн евро, выделенные Еврокомиссией в конце года, что позволит сделать внешнюю границу Латвии с Россией более безопасной и поможет Государственной пограничной охране работать еще эффективнее", - подчеркивает Козловскис.

Работы по возведению недостающего участка забора на латвийско-российской границе под руководством VNĪ ведутся с апреля этого года. Ранее на латвийско-российской границе Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" проложило 99 км забора, пока в 2019 году работы не были приостановлены. Согласно достигнутому VNĪ соглашению с предприятием на этом участке протяженностью 99 км с ноября строительный подрядчик осуществляет устранение недостатков, выявленных ранее в построенном заборе и инфраструктуре (четыре подвесных тросовых моста, патрульные тропы). Упомянутые работы "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" выполняет без дополнительного финансирования. Эти работы также будут завершены до конца октября следующего года.

Летом 2023 года VNĪ получило задание взять на себя руководство, реализацию и контроль за строительством забора и инфраструктуры на внешней восточной границе ЕС с Россией протяженностью 283,6 км. Теперь VNĪ осуществляет необходимые закупки и контролирует проделанную работу. Кроме того, с осени 2021 года VNĪ ведет и контролирует строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, где строительство забора было завершено в июле этого года, а строительство инфраструктуры будет завершено в течение ближайшей недели.

В укрепление восточной границы вовлечено несколько организаций. В зону ответственности VNĪ входит руководство и организация строительного процесса, в том числе поиск строителей в ходе конкурса; за отчуждение необходимых земельных участков отвечает Государственное агентство обеспечения, фактическое обезлесение осуществляет Latvijas valsts meži, Латвийский государственный центр радио и телевидения отвечает за внедрение технологических решений, а также ведется сотрудничество с пользователем границы и инфраструктуры - Государственной пограничной охраной и Министерством внутренних дел.

Надзор за реализацией проекта по строительству восточной границы осуществляет Комитет по надзору за строительством инфраструктуры на внешней границе, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs, VNĪ, Latvijas valsts meži, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.

VNĪ основано в 1996 году, владельцем 100% его акций является государство, держателем долей государственного капитала является Министерство финансов.

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