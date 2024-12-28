Kaujas droni Ukrainai, Sprūds
Fоtо: Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija

Очередная партия беспилотников латвийского производства - более 1000 устройств - подготовлена к отправке в Украину, сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в социальной сети "X".

Это боевые беспилотники различного назначения, пояснил министр, подчеркнув, что вместе с латвийскими производителями дронов продолжается оказание поддержки Украине.

Латвия возглавляет коалицию дронов вместе с Великобританией и выделит 20 миллионов евро на закупку беспилотников в 2025 году, добавил министр.

Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Италия, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Голландия и другие страны также присоединились к коалиции дронов в поддержку Украины.

По состоянию на август этого года члены коалиции дронов обязались выделить более полумиллиарда евро на поставки беспилотников в Украину.

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