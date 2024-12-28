Очередная партия беспилотников латвийского производства - более 1000 устройств - подготовлена к отправке в Украину, сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в социальной сети "X".
Это боевые беспилотники различного назначения, пояснил министр, подчеркнув, что вместе с латвийскими производителями дронов продолжается оказание поддержки Украине.
Латвия возглавляет коалицию дронов вместе с Великобританией и выделит 20 миллионов евро на закупку беспилотников в 2025 году, добавил министр.
Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Италия, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Голландия и другие страны также присоединились к коалиции дронов в поддержку Украины.
По состоянию на август этого года члены коалиции дронов обязались выделить более полумиллиарда евро на поставки беспилотников в Украину.