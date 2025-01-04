Рижский центр жителей микрорайонов установил первые модули уличной торговли с новым дизайном в уже обустроенных торговых точках самоуправления, сообщили в Рижской думе.

Новые модули для уличной торговли уже установлены:

на улице Валдекю 53;

на углу улиц Парадес и Плекснес;

на углу улицы Лиелвардес и Бривибас гатве;

на углу улиц Кришьяня Валдемара и Зирню;

на улице Тилта, рядом с конечной остановкой 3-го троллейбуса;

на проспекте Виестура, напротив здания под номером 24;

на углу улиц Мурьяню и Юглас.

Учитывая, что уличная торговля может осуществляться круглый год, модули во всех случаях предусматривают крытые и обнесенные стенами торговые зоны, защищающие продавцов от дождя, ветра и солнца. Конструкция модулей позволяет использовать их в различных комбинациях, учитывая различные условия доступности окружающей среды для каждой конкретной торговой точки. Для каждого модуля предусмотрены функциональные элементы, которые позволят адаптировать затенение к продуктам, предлагаемым торговцем.

Стоимость изготовления одного модуля составляет 7023 евро без учета НДС, а стоимость установки - 600 евро. В целом было изготовлено и установлено 22 модуля. В этом году и в 2026 году планируется изготовить и установить еще 44 модуля для уличной торговли такого типа, заменив устаревшие навесы новыми.

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