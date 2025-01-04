13 декабря прошлого года в Конституционный суд (КС) поступило заявление 20 оппозиционных депутатов Сейма, которые оспорили поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие включение города Варакляны, Вараклянской волости и Мурмастиенской волости в состав Мадонского края.

Как агентству LETA сообщили в КС, коллегия суда в течение месяца со дня получения заявления примет решение о возбуждении дела. В сложных случаях этот срок может быть продлен до двух месяцев.

Заявление подали 20 депутатов "Объединенного списка", Национального объединения и партии "Латвия на первом месте".

Как сообщалось, летом 2024 года Сейм утвердил разработанные Министерством охраны среды и регионального развития поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают объединение Вараклянского и Мадонского краев.

Согласно закону, Вараклянское самоуправление в консультативных целях до 1 октября 2021 года должно было организовать общественное обсуждение объединения края с соседними самоуправлениями для достижения целей административно-территориальной реформы. Результаты опроса показали, что в случае необходимости объединения с другим краем абсолютное большинство населения Варакляны предпочло бы, чтобы это был Мадонский край.

Вараклянский край оставался единственным самоуправлением, вопрос об объединении которого с одним из соседних краев в рамках реформы оставался нерешенным.

Хотя министерство предлагало объединить Варакляны с Мадоной и такое желание в ходе нескольких опросов выразили и жители края, 13-й Сейм принял решение объединить его с Резекненским краем. Позже КС признал это решение не соответствующим Конституции, поэтому были разработаны новые предложения об объединении Варакляны с Мадонским краем.

Поправки к закону вступили в силу 30 июня 2024 года, чтобы урегулировать вопросы проведения муниципальных выборов 2025 года на территориях этих краев.

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