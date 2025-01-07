Министерство обороны должно в дальнейшем работать над развитием мобильности, огневой мощи, новых технологий и логистики в отрасли обороны, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, который планирует наслаждаться жизнью после ухода со своего поста.

В 2024 год для НВС стал годом огромной интенсивности, насыенной военной жизни. "Я доволен 2024 годом", - заявил Калниньш. По его мнению, в будущем необходимо работать над четырьмя направлениями: мобильность, огневая мощь, новые технологии и логистика. По его словам, в этом году и в ближайшие годы будут проведены различные проверки, чтобы знать о своих способностях выполнения задач в очень жестких условиях. Тем временем численный состав сил союзников по НАТО в Латвии неуклонно растет.

Отвечая на вопрос о вероятности нападения России на Латвию, Калниньш сказал, что, как бы цинично это ни звучало, безопасность Латвии зависит, в том числе, от исхода войны в Украине - насколько украинские солдаты смогут выполнять свои задачи, насколько они получат поддержку западных стран. Однако даже если исход войны будет не очень благоприятным для Украины, безопасность Латвии защищена гораздо лучше, чем безопасность стран, не входящих в НАТО, сказал начальник армии. Калниньш уверен, что Украина не сдастся и будет бороться до последнего, а к разговорам о мирных переговорах следует относиться очень критически.

Говоря о своей работе в руководстве армией, Калниньш отметил, что в НВС начат ряд проектов. Планы развития НВС составлены так, чтобы каждый последующий руководитель армии следовал последовательному пути развития НВС. Калниньш хотел бы, чтобы за восемь лет был достигнут больший прогресс в огневой мощи, логистике, резервах, мобильности, но для нынешних темпов есть объективная причина - НВС являются частью государственной системы и финансирование необходимо и другим отраслям.

"Я очень доволен и благодарен латвийскому народу и обществу, которое поддерживает развитие системы обороны и участвует в ней, вступая в ряды Земессардзе и профессиональной службы", - заявил Калниньш, добавив, что прошлый год стал рекордным для НВС - в ряды армии вступили 762 гражданина Латвии, из них 112 пришли из Службы государственной обороны.

"Это свидетельствует о том, что наше общество не является депрессивным, не желаюим защищать Латвию", - сказал командующий НВС. Калниньш добавил, что и в будущем ожидается интерес людей к службе в армии.

Покидая свой пост, Калниньш выбрал "лучший план" - наслаждаться жизнью.

Ранее сообщалось, что срок полномочий Калниньша на посту командующего НВС заканчивается в январе, и его сменит нынешний командующий Земессардзе Каспарс Пуданс, который приступит к своим новым обязанностям 27 января.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !