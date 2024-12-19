В четверг, 19 декабря, Сейм фактически единогласно утвердил в должности командующего Национальными вооруженными силами 48-летнего бригадного генерала, командира "Земессардзе" Каспарса Пуданса. Кандидатуру Пуданса внес в Сейм президент Латвии Эдгар Ринкевич. Пуданс сменит в должности Леонида Калниньша, у которого срок полномочий истекает в начале следующего года.

За утверждение Пуданса в должности проголосовали 88 депутатов Сейма - как от всех коалиционных, так и от вскх оппозиционных фракций. Воздержался только Эдвардс Смилтенс от "Объединенного списка".

"Оценивая профессиональный опыт, образование и квалификацию генерала Пуданса, а также его навыки и способность к сотрудничеству, продемонстрированные на посту командира "Земессардзе", я считаю его кандидатуру подходящей для должности командующего Национальными вооруженными силами," - говорилось в письме президента Сейму.

В ходе дебатов в Сейме, предшествующих голосованию, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") подчеркнул, что сегодня особый день для безопасности государства. Он подчеркнул, что на командующего НВС в нынешних обстоятельствах возлагается большая ответственность. Спрудс поблагодарил уходящего командующего НВС Леонида Калниньша за работу, подчеркнув, что на его командование пришлось внедрение службы государственной обороны - возобновления воинского призыва. Калниньш командовал НВС с января 2017 года.

Депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс в ходе дебатов напомнил Пудансу слова Уинстона Черчилля, который после Второй Мировой войны говорил, что Россия уважает только силу и ей нельзя показывать военную слабость.

Новый командущий НВС Каспарс Пуданс родился в 1976 году. Бригадный генерал получил образование в Балтийском колледже обороны в Эстонии, в Военной академии во Франции и в Латвийской академии национальной обороны.

В НВС Пуданс служит с 1996 года, в 2018 году стал командиром 1-й Рижской бригады "Земессардзе".

21 февраля 2023 года Пуданс был утвержден в должности командира "Земессардзе" вместо Эгилса Лещинскиса, исполнявшего эти обязанности с 2019 года. Лещинскис занял пост заместителя начальника Объединенного штаба НВС.

Генеральское звание, открывающее путь к должности командующего НВС, Пудансу было присвоено в прошлом году. 4 декабря 2023 года президент Эдгар Ринкевич на торжественной церемонии в Рижском замке вручил знаки звания бригадного генерала и саблю командиру "Земессардзе" Каспарсу Пудансу.

Пуданс принимал участие в международной операции в Афганистане и исполнял обязанности военного представителя в военной миссии Латвии при НАТО и Европейском Союзе в Брюсселе.

18 ноября прошлого года Каспарс Пуданс командовал военным парадом в честь Дня независимости Латвии.

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