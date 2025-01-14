Покинувший Россию анестезиолог-реаниматолог сдал латышский на С1, но из-за бюрократии переехал работать в Дубай

Бывший анестезиолог-реаниматолог московского НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Полупан спасал в 2020 году жизнь отравленного Навального. После гибели оппозиционера в колонии в 2023 году Полупан заявил, что у политика рисков тромбоэмболии не было. Медик покинул Россию. В Латвии выучил и сдал госязык на высшую категорию, но из-за проволочек с подтверждением диплома согласился на работу в клинике Дубаи, о чем рассказало Радио Свобода.

Пять лет назад Александр Полупан входил в консилиум врачей, которые спасали Алексея Навального в Омске после его отравления. Россию медик покинул в апреле 2023 года. В интервью он рассказал, что об отъезде задумывался давно. С начала полномасштабного вторжения начал регулярно ездить в Латвию, готовить платформу для переезда. Когда в очередной раз пересекал границу из России в Латвию, его не пропустили из-за пометки ФСБ - выезд нужно было согласовать с органами. Но он смог въехать через другой пункт, решив не возвращаться.

В Латвии Полупанову быстро подтвердили медицинский диплом, но, чтобы работать по специальности, с него потребовали подтвердить лицензию анестезиолога-реаниматолога. Для этого надо было сперва язык на уровень C1. Медик рассказал, что выучил язык и сдал. Параллельно периодически работал волонтером в Детской больнице – бесплатно, чтобы "ходить в медицинское учреждение и хоть как-то чувствовать себя причастным к медицине".

Но после получения языковой категории ему предложили подождать еще полгода, пока комиссия примет решение — признавать лицензию или надо досдать еще экзамены. К тому моменту денежные запасы медика подошли к концу. Он нашел работу в одной из крупных частных клиник в Эмиратах и переехал в Дубай. Как он рассказал Радио Свобода, там для подтверждения лицензии потребовалось 5-6 месяцев, для работы достаточно знания английского языка, а зарплаты — выше европейских.

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