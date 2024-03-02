"Я тогда была беременна, но продолжала ездить на вызовы. Мы приехали к пациенту, который имел расстройства поведения, но диспетчер сказал, что он не агрессивен. Когда мы вошли, он взял со стола нож…" Похожие истории есть у многих работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Бригады "неотложки", в среднем, три раза в день сталкиваются с агрессивными пациентами.

В преддверии Европейского дня осведомленности о насилии в отношении врачей и других медицинских работников (12 марта), мы поговорили с работниками и директором СНМП Лиене Ципуле об их опыте встреч с агрессивными пациентами.

Агрессивных пациентов становится больше

Нападений на работников медицинской сферы с каждым годом становится все больше. Эта проблема наблюдается как в Европе, так и во всем мире. Глава СНМП Лиене Ципуле отмечает, что нападения на врачей — не новый феномен, однако в последние годы их стало особенно много. Учащающиеся нападения заставили весь медицинский сектор серьезно задуматься о безопасности врачей и фиксации этих случаев.

Еще несколько лет назад статистика таких случаев не велась, однако с начала пандемии это стало необходимостью. Исследования по всему миру доказывают, что именно во время эпидемии коронавируса люди стали гораздо агрессивнее и грубее.

Foto: NMPD







"Я ненавижу женщин и хочу убить их всех!"

В Латвии примерно 90% работников медицинского сектора — женщины. И именно женщины, согласно статистике, больше всего подвержены нападениям со стороны пациентов.

Сармите работает в СНМП уже 15 лет и искренне любит то, что делает. Она поделилась историей, которая произошла с ней несколько лет назад:

"Я была на последних месяцах беременности, когда это случилось. Диспетчер упомянул, что у пациента есть расстройства поведения, но он не агрессивен, ведь во время звонка это невозможно определить. Встретивший нас пациент был заметно пьян, однако таким нас не удивить. Поначалу общение было даже очень хорошее: он говорил о жалобах на здоровье, проблемах в жизни и о том, что у него есть психические заболевания.

Однако в один момент его настроение резко изменилось — скорее всего, больного спровоцировало то, что у меня уже был хорошо заметен живот. Он начал говорить мне, что ненавидит всех девушек на свете и что намерен убить всех женщин, которые рожают детей. Это очень меня испугало, но то, что было дальше, повергло меня в шок. Рядом со столом лежал большой кухонный нож. Пациент резко встал из-за стола, схватил нож и пошел на меня. К счастью, в ту ночь со мной было двое молодых и сильных мужчин — помощник и водитель. Они среагировали моментально — схватили его за руки, нож упал, а пациент вмиг оказался прижатым к полу".

На данный момент единственное средство защиты, которое имеют работники неотложной помощи — это кнопка SOS на рации и в машине. Нажимая ее, работник уведомляет диспетчерский центр о необходимости привлечения полиции.

"В этом стрессе я совершенно забыла про кнопку SOS, но сразу вызвала полицию с телефона, — признается Сармите, — несмотря на то, что это было в Рижском районе, работники полиции приехали очень быстро. Пока мы их ждали, пациент оставался лежать прижатым к полу и продолжал активно выражать свою ненависть к женскому полу. То дежурство я доработала до конца, но ощущения были не из приятных".

Бригады из двух человек: насколько это безопасно для медиков?

В конце февраля СНМП представили журналистам 47 новых машин для бригад из двух человек. Безусловно, это нововведение поможет увеличить количество доступных бригад, тем самым обеспечивая оперативную помощь пациентам в критических ситуациях, когда счет идет на минуты. Такая модель бригад уже успешно используется во всем мире, однако некоторые медики обеспокоены тем, как это может сказаться на их собственной безопасности. Из интервью с сотрудниками неотложки стало известно, что именно водители зачастую являются теми, кто помогает справиться с агрессивными пациентами.

Стоит отметить, что специфика работы не подразумевает поблажек из-за пола. "В СНМП мы не можем делить работников на мужчин и женщин, а также судить о том, кто находится в большей опасности. Состав бригады нигде в мире не является основой для принятия решения о безопасности сотрудников, так как главное для службы — это обеспечение оперативной помощи пациентам в критических для жизни ситуациях"- отмечает Лиене Ципуле.

Она добавляет, что в этом году из 196 медицинских бригад только 37 работают парами, и цель службы не состоит в том, чтобы полностью перейти на бригады из двух человек. "Важно понимать, что в опасную ситуацию может попасть как состав из трех человек, так и медики, выезжающие на вызовы по двое. Кроме того, в служебной практике также были случаи, когда сразу две бригады — и мужчины, и женщины, всего 6 человек — оказывались запертыми в квартире, где им угрожали оружием. Любой медицинский коллектив может столкнуться с агрессией — вот почему должен быть механизм, который защитит всех".

Что в регионах: полицию приходится ждать очень долго

Работа медиков в столице и в сельской местности сильно отличается. Расстояние до больниц, качество дорог и немногочисленное население зачастую являются испытаниями для работников неотложки. В контексте безопасности медицинского персонала эти факторы также играют не последнюю роль. Полицию иногда приходится ждать несколько часов.

Медики из регионов особенно обеспокоены по этому поводу: "Думаю, это (работа в составе бригады из двух человек) будет страшно. Даже на данный момент, хоть нас и три человека в бригаде, в маленьких городах мы ожидаем полицию очень долго — порой до трех часов. Поверьте, за эти три часа может случиться всякое. Служба активно работает над тем, чтобы обеспечить нас средствами защиты. Очень надеюсь, что скоро примут какое-то решение. Но если к тому времени ничего не будет, а мы будем работать вдвоем — ну это будет безумие", — делится своими переживаниями Иева.

Она работает и живет в небольшом городе недалеко от границы с Эстонией, опыт работы в СНМП — 7 лет. Самый запоминающийся для нее случай нападения со стороны пациента произошел еще в первые месяцы работы:

"Поначалу казалось, что это обычный рядовой вызов — не было никакой информации о психических заболеваниях пациента или особых тенденциях в поведении. На месте мы сделали необходимые процедуры и положили пациента в машину для транспортировки в больницу. Когда мы начали движение, пациент резко стал агрессивным, много матерился и сорвал с себя все подключенные системы.

Я испугалась и сразу же попросила водителя остановить машину и прийти мне на помощь. Мы с ним пытались удержать пациента, пока врач вызвала на помощь полицию. Так как мы работаем в сельских условиях, обычно нам приходится ждать полицию очень долго. В этом случае она приехала сравнительно быстро — прошло меньше получаса. Но бывает так, когда полицию приходится ждать несколько часов.

У нас в машине есть удерживающие ремни, которыми мы можем воспользоваться в таких случаях, однако тогда это сделать не удавалось — пациент становился все более и более агрессивным… В моменты, когда они агрессивны, они также становятся очень сильными. Когда мы пытались связать ему ноги, он несколько раз ударил врача по голове, после чего она долго лежала в больнице с серьезной травмой головы. Эти минуты казались самыми длинными в моей жизни. Я звонила руководству, всем подряд, но, конечно, никто не мог помочь, потому что мы находились одни посреди поля."

Кто нападает на врачей?

Алкоголь, наркотики и психические расстройства — то, что объединяет большинство таких случаев. В свою очередь, диспетчеры стараются сделать все, чтобы выяснить обстоятельства и характер предстоящего вызова еще на этапе звонка. И если такая необходимость имеется, отправить на место не только медиков, но и полицию. Однако нападение в ситуации, когда этого вовсе не ожидалось — тоже не редкость.

"Если у пациента есть какое-то психическое заболевание, скажем, шизофрения, когда в их восприятии они слышат голоса, это заставляет их делать то, что эти голоса говорят, — рассказывает Иева, — в маленьких городах мы уже знаем много психически больных людей, поэтому, получая вызов, едем туда сразу с полицией.

Бывает, придешь — и в тебя кинут топором просто так. Но бывают и случаи, когда абсолютно здоровые люди на эмоциональной почве кидаются вещами и мебелью — просто не справляются с эмоциями и винят всех вокруг" — отмечает Иева.

Foto: NMPD

"Обломали весь кайф"

Людмила — врач неотложной помощи, которая предана своему делу уже 35 лет. По ее словам, с вербальной агрессией пациентов она сталкивается практически каждый день, однако нередки и физические нападения. Про один из последних таких случаев она вспоминает:

"Откачивали на улице наркомана, ввели ему антидот — он пришел в сознание и стал агрессивным. Он ведь заплатил деньги за дозу, а мы ему весь кайф обломали. В то дежурство со мной работала девочка-помощница в два раза меньше меня, как она поможет? А водитель пытался помочь, но буйный пациент все равно успел меня ударить. Тогда мы вызвали полицию и убежали в машину, что еще делать?"

Виктория является молодым помощником врача. В СНМП проработала всего несколько месяцев, однако успела повидать всякое. Она также столкнулась с агрессией, но не от самого пациента, а от окружающих его людей. "Мы приехали на вызов, это оказалась квартира-притон, где женщина была без сознания. У нее была интоксикация из-за большого количества выпитого алкоголя.

Во время обследования пациентки нам пытались всячески мешать находившиеся рядом пьяные мужчины. Главный врач бригады сразу позвонила в полицию. С нами в этот момент был водитель, который попросил отойти и не мешать работать, на что получил угрозы со стороны мужчин — они начали толкать водителя и угрожать, один из них схватил нож. Мы успели собрать вещи пациентки и убежать оттуда до того, как произошло что-то страшное. Полиция, кстати, так и не приехала."

Почему у врачей до сих пор нет никаких средств самообороны?

На данный момент все, что имеют работники неотложной помощи — это кнопка SOS, которая находится в машине и на рациях. Нажимая ее, работник уведомляет диспетчерский центр о необходимости привлечения полиции. Директор СНМП напоминает, что нападения на врачей — большая проблема не только для Службы, но и для всего медицинского сектора в целом: "Важно отметить, что не только СНМП имеет проблемы и их потенциальные решения. Например, больницы Страдиня и RAKUS (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca) тоже выдвигают свои проекты и идеи по данному вопросу."

На вопрос о том, что же тормозит внедрение средств безопасности в работу медицинского персонала (первые упоминания, о которых в медиа появились уже полтора года назад), директор отметила следующие факторы:

· недостаточное финансирование;

· необходимость вводить изменения в закон о хранении оружия;

· а также необходимость вносить поправки в закон о защите данных.

В настоящее время, благодаря пониманию и участию министра здравоохранения Хосама Абу Мери, лед тронулся — СНМП получила поддержку своих идей по обеспечению безопасности в бригадах. Проект службы по защите медиков от агрессивных пациентов и несчастных случаев во время вызовов включает в себя 4 направления:

1. Обеспечить врачей перцовыми баллончиками

"Хотелось бы, чтобы нам не приходилось ими пользоваться, но мне было бы спокойно просто от ощущения того, что я знаю, что он есть у меня в кармане и в случае чего, я смогу защитить себя и свою бригаду", — отмечает Сармите.

Первые попытки продвижения этого проекта столкнулись с критикой со стороны Минздрава. Дело в том, что проект требует внесения изменений в закон об обороте оружия, и нужно было время, чтобы убедить министерство в важности этого вопроса. Так, недавно этот процесс сдвинулся с места.

"В конце прошлого года, когда мы принимали министра Абу Мери с визитом в Службу, мы снова подняли этот вопрос, — рассказывает Лиене Ципуле, — у нас запланированы встречи, когда мы будем говорить о конкретных поправках в закон об обороте оружия, которые позволят нам разместить в бригадах баллончики для защиты персонала".

2. Специальное образование медиков

Директор отмечает, что на данный момент все финансирование уходит на курсы по повышению квалификации — чтобы еще лучше оказывать первую помощь пострадавшим. На курсы самообороны для самих медиков средств не остается.

"Мы провели и опробовали программу обучения, которую подтвердим, когда сможем подать заявку на финансирование. Потому что у самой службы на данный момент нет средств для проведения образовательных мероприятий такого рода. До сих пор большая часть наших расходов на обучение направлена на совершенствование оказания неотложной помощи".

3. Нательные камеры

Опыт работников полиции, которые уже используют нательные камеры, показал, что случаев нападения и агрессии в отношении полицейских сократилось на 75%. Это означает, что человек осознает, что ситуация фиксируется и задумывается, нужно ли ему продолжать агрессию.

Внедрение камер в работу СНМП уже концептуально согласовано с министерством. "Однако мы сами должны разработать поправки в законе защиты данных, ведь внедрение таких камер напрямую связано с личными данными пациентов. — рассказывает директор Службы. — Нам также необходимо оценить спецификации камер, все технологические аспекты, чтобы мы могли их реализовать".

4. Более серьезные наказания для нападающих

Четвертое крупное направление касается профилактики, о которой также активно говорят в больницах. Необходимо предусмотреть более серьезные наказания для нападающих.

Недавно врач больницы RAKUS обратилась в суд после нападения со стороны пациента, и сейчас ЧП будет рассматриваться как уголовное преступление.

"Поскольку это затрагивает широкую законодательную базу, СНМП должна активно сотрудничать и с другими медучреждениями, с Латвийской ассоциацией врачей, чтобы сделать все возможное для защиты персонала", — отмечает директор.

Foto: NMPD

Что мотивирует медиков оставаться на службе?

На вопрос о том, были ли мысли оставить работу из-за возможных угроз, врачи и фельдшеры неотложки отвечают резко негативно.

Людмила уверенно признает, что за 35 лет работы никогда не задумывалась об уходе: "Я люблю свою работу, а это просто издержки "производства". Как и на любой работе, есть свои плюсы и минусы, светлые и темные стороны.

Но эмоции, которые ты получаешь, например, от успешной реанимации, гораздо сильнее. Те же самые наркоманы, которых мы спасаем. Приезжаешь, а он синий и не дышит вообще, вводишь антидот, и человек, какой бы он ни был, возвращается к жизни, начинает дышать и иногда даже благодарит. Одна группа есть наркоманов, которые благодарят, которые готовы чуть ли не руки целовать, что их откачали, а другие, наоборот, агрессивные, что кайф сбили."

Как и для Людмилы, главной мотивацией для Сармите являются спасенные человеческие жизни: "Это наша миссия, и мы все работаем ради нее. Те эмоции, которые испытываешь, когда не даешь человеку погибнуть, гораздо сильнее, чем когда на тебя нападают с пистолетом или, как в моем случае, с ножом.

Многим из нас тяжело работать, но, когда вы действительно едете на вызов и оказываете помощь больному, который нуждается в ней прямо сейчас, вы спасаете ему жизнь в критическом состоянии, доставляете его в больницу — это ощущение просто неописуемо. Особенно, когда вокруг стоят его родственники и ты видишь в их взгляде надежду, доверие и благодарность".

Foto: NMPD

"Когда на меня напали, дома меня ждал мой ребенок"

В свою очередь, Иева признается, что такие мысли были, но любовь к своему делу оказалась гораздо сильнее: "В момент нападения мой ребенок ждал маму с работы. После случившегося я очень долго плакала, потому что не знала, что вообще дальше делать. Я была в состоянии сильного шока, что была готова написать заявление об увольнении в тот же день.

Но больше всего меня удерживает то чувство, когда после всех наших действий и усилий, вложенных в спасение жизни пациента, видишь, как через некоторое время, этот человек идет по улице, здоровается с тобой и говорит "спасибо" за труд, вложенный в спасение его жизни — это просто неописуемые чувства. И тогда ты понимаешь, что все делаешь правильно".

Бывают и случаи, когда люди не готовы рисковать собственной жизнью и здоровьем, потому выбирают более спокойное и безопасное место работы. Так, например, Виктория решила уйти из СНМП в частную практику. Причиной стала суточная работа, небезопасная среда и стрессовые ситуации.

"Не стойте в стороне, помогите тем, кто спасает вас!"

Важно помнить, что работа медиков, как в Службе неотложной медицинской помощи, так и в больницах, требует не только огромной самоотдачи, любви к людям и высокой квалификации, но и нередко подвергает опасности их собственные жизни. Врачи, пока что лишенные средств самообороны, делают все, чтобы спасать человеческие жизни, рискуя своими.

Они призывают людей быть внимательными и не безразличными к тому, что происходит вокруг: "Не только нам надо искать решения, как обезопасить себя. Если вы видите, что на улице что-то идет не так, и нам нужна помощь, либо слышите какие-то звуки из квартир — пожалуйста, не стойте в стороне, не снимайте на телефоны и не делайте видео в тик-ток, а наберитесь смелости и поддержите нас, медиков!"

Foto: NMPD

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