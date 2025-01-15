Латвия готова предоставить один патрульный корабль для миссии защиты подводных кабелей в Балтийском море, заявила Силиня

Латвия готова предоставить один патрульный корабль для миссии НАТО по защите подводных кабелей в Балтийском море, сообщила в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер высоко оценила результаты встречи лидеров стран НАТО, состоявшейся в Хельсинки, подчеркнув, что новая миссия по защите подводных кабелей "Балтийский страж" значительно укрепит общую безопасность в Балтийском море.

По словам Силини, в этой миссии "каждая страна будет участвовать с использованием своих технологий", однако окончательное количество задействованных средств станет известно в ближайшем будущем.

Североатлантический альянс активизирует усилия по защите критической инфраструктуры в Балтийском море, в том числе для этой цели будут использовать военно-морские суда, авиацию и специализированные беспилотники. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил на саммите региональных лидеров в Хельсинки во вторник, 14 января.

По словам Рютте, в рамках программы "Балтийский страж" будут реализованы меры по наблюдению за объектами критической инфраструктуры и интеграции усилий стран-союзниц для "комплексного обнаружения угроз". Альянс также намерен сотрудничать с телекоммуникационными и другими компаниями, которые владеют подводными кабелями.

Во вторник Хельсинки прошел саммит государств, имеющих выход к Балтийскому морю. На встрече лидеры Финляндии, стран Балтии, Германии, Дании, Польши и Швеции, а также высокопоставленные представители НАТО и Еврокомиссии обсуждают меры по борьбе со случаями повреждения подводных кабелей.

В прошлом году в регионе было зафиксировано несколько таких случаев, в большинстве из них официальные лица говорили о гибридных атаках, намекая на причастность Кремля к инцидентам и одновременно призывая дождаться результатов расследований.

25 декабря был оборван в Балтийском море кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию. 17 ноября был также поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !