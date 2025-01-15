Коалиция предлагает разрешить бригадам NMPD использование газовых балончиков в целях безопасности

Депутаты коалиции подали поправки к закону об обороте оружия, которыми предполагается позволить снабжать бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) газовыми баллончиками для использования в целях безопасности в случае необходимости.

Цель законопроекта - повысить личную безопасность и защиту сотрудников бригад NMPD во время выполнения вызовов, отмечают политики.

Работа сотрудников бригад NMPD связана с высоким риском, отметили депутаты, подчеркнув, что нередко медикам приходится решать ситуации с агрессивными и находящимися под воздействием одурманивающих веществ пациентами или их близкими.

Агрессивные действия близких не только угрожают сотрудникам бригады, но и препятствуют процессу оказания помощи пациенту, говорится в аннотации к законопроекту.

По данным NMPD, в 2022 году было зафиксировано 10 случаев нападений, в которых пострадали медики бригады. В 2023 году было 20 таких случаев.

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