После более чем двухчасового совещания Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) с Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) достигнута договоренность об отзыве процедуры коллективного спора об интересах, сообщили агентству LETA после переговоров стороны, участвовавшие в споре.

Как заявил председатель профсоюза Валдис Керис, после переговоров с главой NMPD Лиене Ципуле поданное LVSADA требование об отмене запланированных изменений в организации работы службы и процедура коллективного спора об интересах отзываются, но это еще не означает, что никаких переговоров на эту тему больше не будет.

Переговорный процесс подтвердил необходимость социального диалога и высветил ряд проблем, которые в дальнейшем еще предстоит решить, поэтому профсоюз продолжит встречаться с NMPD для обсуждения отдельных аспектов изменений в организации труда, сообщили Керис и Ципуле.

"Переговоры были сложными, временами эмоциональными, но главное, что достигнута договоренность", - отметил Керис.

Ципуле признала, что переговоры были "напряженными и очень ценными". Она сообщила, что NMPD повторно проинформирует отдельных работников о планируемых изменениях, но подчеркнула, что почти 100% работников ранее уже письменно подтвердили свое согласие с ними.

На вопрос о других решениях, например, сокращении бюджета NMPD на 1,8 млн евро, Керис ответил уклончиво, отметив, что "не хочет комментировать вопросы, которые не относятся к конкретному примирению". По его мнению, этот и другие вопросы следует оставить в дальнейшей повестке дня.

У NMPD заключен коллективный договор с четырьмя профсоюзами, но остальные не требуют отмены запланированных изменений в организации работы службы.

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