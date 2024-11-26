Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) начал процедуру спора о коллективных интересах, предъявив руководству Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) требование отменить запланированные изменения в организации работы службы.

Как сообщили агентству LETA в LVSADA, профсоюз призывает начать переговоры в примирительной комиссии, но если спор не удастся разрешить путем переговоров, LVSADA готов обратиться в суд.

LVSADA требует аннулировать приказ, изданный директором службы Лиене Ципуле 1 ноября, который внес ряд существенных изменений в организацию труда, включая рабочее место и часы работы сотрудника бригады, количество ночных бригад и количество работников в бригадах, также предусмотрен ряд соответствующих поправок в трудовые договоры.

LVSADA напоминает, что коллективный договор с NMPD предусматривает проведение взаимных консультаций по вопросам реорганизации - срокам, причинам, последствиям и мерам, которые будут приняты в отношении работников, - не позднее чем за шесть недель до начала реорганизации. Однако профсоюз подчеркивает, что с его представителями не проводились консультации.

Профсоюз утверждает, что, отказываясь выполнить его требование, руководство NMPD несколько раз меняло обоснование изменений и заявляло, что изменения в организации работы со следующего года, как указано в приказе, "не были исключительной инициативой службы и что эти решения были подчинены задачам, поставленным правительством, и срокам их выполнения".

Согласно Закону о трудовых спорах, коллективный спор - это разногласия между работниками или представителями работников и работодателем, работодателями, организацией работодателей или объединением таких организаций, или отраслевым регулирующим органом, возникающие в процессе коллективных переговоров по определению новых условий труда или условий найма.

При возникновении оснований для спора о коллективных интересах сторона, участвующая в споре, направляет другой стороне письменное заявление с изложением своих требований.

Другая сторона спора коллективных интересов обязана незамедлительно рассмотреть его и в течение трех дней после получения заявления письменно сообщить о своем ответе. В случае отрицательного ответа или непредоставления ответа спор разрешается в примирительной комиссии.

В свою очередь, если в согласительной комиссии не достигнуто соглашение, спор разрешается в порядке, предусмотренном коллективным трудовым договором. Если такой порядок не установлен, спор может быть разрешен методом примирения или в суде.

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