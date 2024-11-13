Планируемые изменения в организации работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) не изменят время прибытия бригады, заявил агентству LETA после встречи с депутатами парлментской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

Абу Мери заявил, что все доступные данные свидетельствуют о том, что предусмотренные изменения не изменят то, насколько быстро NMPD будет приезжать к жителям.

"Это ни в коем случае не повлияет на здоровье жителей", - пояснил министр, добавив, что изменения необходимы для усиления службы по всей Латвии.

"У жителей нет основания беспокоиться о том, что что-то поменяется, что изменятся услуги службы", - сказал Абу Мери. В то же время министр отметил, что в дальнейшем можно будет оценить, нужно ли вносить какие-либо небольшие изменения в каком-либо из городов Латвии.

Министр отверг опасения, что после изменений в регионах может увеличиться время, которое требуется службе для прибытия на вызов. "Я думаю, что из-за изменений время еще уменьшится", - заявил Абу Мери, добавив, что на время прибытия бригады NMPD влияет и состояние дорог, пробки и другие аспекты.

Глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил агентству LETA, что после беседы опасения депутатов фракции не были развеяны, поэтому депутаты призывают министра пересмотреть план реформы.

СЗК также выражает "полную готовность помочь" найти финансирование, если будет сделан вывод, что его не хватает.

"Плохая новость заключается в том, что времени очень мало, муниципалитеты уже получили решение об изменениях", - сказал Рокпелнис, отметив, что он рассчитывает найти общий знаменатель с министром здравоохранения.

"Хотя Латвия маленькая, мы не можем все измерять одним мерилом", - заявил Рокпелнис, добавив, что, например, в Латгале средний возраст жителей старше, чем в Риге. Отличается плотность населения, проблемы со здоровьем. "Это не просто вопрос, который заносится в таблицу Excel", - сказал Рокпелнис о планируемых изменениях.

Он также отметил, что фракция СЗК еще вернется к этому вопросу.

Как сообщалось ранее, самое серьезное изменение: бригады будут преобразованы и уменьшены с трех до двух человек. Все работники NMPD получат письма о предстоящих изменениях. Как сообщила директор Службы Лиене Ципуле, в пятницу состоится еще одно онлайн-собрание с сотрудниками, на котором они смогут задать все вопросы, возникшие после получения индивидуальных писем.

Директор заверила, что изменения не коснутся пациентов — они будут получать неотложную помощь как и раньше. Полностью сохранится существующая сеть бригад — в Латвии продолжат дежурить 196 бригад, расположенных в 109 местах. Работникам, которых коснутся изменения, будет предложена возможность продолжать сотрудничество с NMPD в тех местах, где есть вакансии и нужны люди.

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