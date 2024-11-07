Совпадение, которое бывает раз в 100 лет. Так трагедию, о которой недавно рассказывал портал Delfi, когда водитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) из-за позднего прибытия бригады медиков скончался после инфаркта, прокомментировала в выпуске передачи Spried ar Delfi на Delfi TV руководитель службы Лиене Ципуле.

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