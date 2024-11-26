На данный момент 94% работников бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) уже подписали соглашение об изменении трудового договора, поэтому требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) отменить планируемые изменения в организации работы службы необоснованны, считают в NMPD.

Как сообщили агентству LETA в службе, организация оперативной работы является обязанностью службы - изменения рабочего времени, состава и дислокации бригад происходят регулярно и не нуждаются в согласовании с профсоюзами. В NMPD считают, что все требования Закона о труде относительно прав работников соблюдены, в том числе предусмотренные в коллективном договоре, и на этой неделе продолжается процесс подписания соглашений об изменениях.

NMPD заключила коллективный договор с четырьмя профсоюзами, остальные из которых не высказали требования отменить запланированные изменения в организации работы службы.

В NMPD отметили, что переговоры с LVSADA продолжатся.

Запланированный на следующий год объем финансирования и его сокращение на данный момент вынуждают быстрее реализовывать некоторые изменения в организации работы, но они обоснованны и оценены, подчеркнули в NMPD.

Все бригады и точки их дислокации сохранены — изменения коснутся режима работы отдельных бригад или их состава, подчеркнули в службе. Также в NMPD добавили, что состав бригад укомплектован и полностью соответствует всем требованиям Кабмина, а сотрудники, должности которых затронуты этим изменением, имеют возможность продолжить работу в службе.

Как сообщалось ранее, LVSADA начал процедуру коллективного спора об интересах, подав руководству NMPD требование об отмене запланированных изменений в организации работы службы.

Как сообщили в профсоюзе, он призывает начать переговоры в согласительной комиссии, а если спор не удастся разрешить путем переговоров, профсоюз готов обратиться в суд.

LVSADA требует отменить изданный директором службы Лиене Ципуле 1 ноября приказ, которым определен ряд существенных изменений в организации работы, в том числе о месте работы, времени работы сотрудников бригады, количестве бригад по ночам и численности работников в бригадах, с внесением соответствующих поправок в трудовые договоры.

LVSADA напоминает, что коллективный трудовой договор с NMPD устанавливает, что взаимные консультации о реорганизации - датах, причинах, последствиях и мероприятиях, которые проводятся по отношению к работникам, - проходят не позднее чем за шесть недель до начала реорганизации. Но в профсоюзе подчеркивают, что консультации с его представителями во время подготовки приказа Ципуле не проводились.

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