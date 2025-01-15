Пациенты онкологического центра ждут очереди на лучевую терапию с мая прошлого года из-за поставщика оборудования

Пациенты вынуждены ждать в очереди на лучевую терапию в Латвийском онкологическом центре (ЛОЦ) с мая 2024 года из-за поставщика оборудования, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

В Латвии есть только один близкофокусный рентгеновский аппарат, который используется для лучевой терапии, например, для лечения онкобольных с опухолями, обнаруженными в ушной раковине.

Поставщик оборудования отстает от графика, обучение врачей до сих пор не проведено, а за задержку уже начисляются проценты, сообщает LTV.

"Больница - заложник, и персонал тоже заложник. Оборудование есть, но мы не можем его использовать", - заявил руководитель Клиники терапевтической радиологии и медицинской физики ЛОЦ Артур Шорубалко.

В четверг больница снова встретится с поставщиком оборудования и надеется договориться о времени обучения врачей, медицинских физиков и ассистентов. Если специалист приедет в центр, обучение можно будет провести в течение нескольких дней и направить пациента на лучевую терапию. Врачи уже работали с близкофокусным рентгеном, но у этого оборудования другой производитель.

Врачи объясняют, что случаи базалиомы очень специфичны, и жизни пациентов ничего не угрожает.

"Базалиомы - наименее злокачественные из всех злокачественных опухолей. Смертность равна нулю…Ну, в принципе, нулевая. Что ж, этот пациент может подождать", - признался врач.

Облучение в ЛОЦ проводится для пациентов, которые могут пройти лечение на линейном ускорителе. Это примерно 22 человека в день.

ЛОЦ не разглашает информацию об установщике оборудования, так как это запрещено договором. Оборудование обошлось в 500 000 евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !