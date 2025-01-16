Эпидемия гриппа: в Риге и Екабпилсском крае растет число заболевших

Заболеваемость гриппом в Латвии продолжает расти. Самый высокий уровень наблюдается в Риге и Екабпилсском крае, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сообщает агентство LETA.

В среднем заболеваемость гриппом составляет 168,1 случая на 100 000 жителей и постепенно растет. Больше всего случаев гриппа зарегистрировано в Риге — 227,6 случая на 100 000 жителей, и интенсивность заболеваемости по сравнению с прошлой неделей возросла.

В Екабпилсском крае — 261 случай на 100 000 жителей, в Валмиерском — 236,4 случая, в Юрмале — 225 случая, а в Лиепае — 121,9 случая на 100 000 жителей. Впервые с начала мониторинга случаи гриппа выявлены также в Резекне, Гулбенском крае, Елгаве, Вентспилсе и Даугавпилсе.

На прошлой неделе SPKC получил два сообщения о случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом гриппа А. Всего с начала сезона зарегистрировано шесть смертей пациентов с подтвержденным гриппом. Все умершие были в возрасте старше 60 лет и имели хронические заболевания. Число пациентов, поступивших в больницы с гриппом, по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось до 3,8% от общего числа.

Количество обращений в амбулаторные учреждения по поводу других инфекций верхних дыхательных путей по сравнению с предыдущими двумя неделями выросло в два раза: до 1372 случаев на 100 000 населения.

Однако, как отмечает SPKC, в предыдущие две недели часы работы амбулаторных учреждений были сокращены в связи праздниками. В целом заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей в этот период не превышала средних показателей за предыдущие пять лет.

177 пациентов с тяжелыми респираторными инфекциями были госпитализированы. Доля таких пациентов снизилась до 3,8% от общего числа госпитализированных на прошлой неделе.

На прошлой неделе было проведено 862 теста на Covid-19, и 42, или 4,9%, оказались положительными, что немного больше, чем неделей ранее.

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