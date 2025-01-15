"Прививаться еще не поздно". Розентале о том, ждет ли Латвию серьезная эпидемия гриппа
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Учитывая текущие тенденции заболеваемости, в этом сезоне в Латвии будет серьезная эпидемия гриппа, прогнозирует профессор Рижского университета Страдыня и главный врач Латвийского центра инфектологии (LIC) Восточной больницы Байба Розентале.

Крупные эпидемии имеют показатель около 1 500 случаев на 100 000 населения, чего не было в прошлом году. В этом году эпидемия гриппа (когда количество случаев заболевания в неделю превышает 100 на 100 000 населения) началась перед Рождеством, что является одной из причин, по которой Розентале прогнозирует более масштабную эпидемию. "Делать такие прогнозы всегда довольно сложно, но с вирусологической точки зрения, исходя из того, чему нас учили, это может случиться", — говорит Розентале.

На прошлой неделе было четыре пациента с гриппом B и 44 с подтипами гриппа A, пояснила она. Эти данные получены из Национальной референс-лаборатории микробиологии, которая проводит углубленные вирусологические исследования по всей стране. Другие вирусы также циркулируют, но в очень незначительных количествах, подчеркнула она.

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