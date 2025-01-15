Крупные эпидемии имеют показатель около 1 500 случаев на 100 000 населения, чего не было в прошлом году. В этом году эпидемия гриппа (когда количество случаев заболевания в неделю превышает 100 на 100 000 населения) началась перед Рождеством, что является одной из причин, по которой Розентале прогнозирует более масштабную эпидемию. "Делать такие прогнозы всегда довольно сложно, но с вирусологической точки зрения, исходя из того, чему нас учили, это может случиться", — говорит Розентале.