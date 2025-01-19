2024 год в Латвии стал одним из двух самых теплых в истории

Средняя температура воздуха в Латвии в 2024 году, как и в 2020 году, составила +8,7 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет агентство LETA.

Климатическая норма, или средняя температура за 1991-2020 годы, была превышена на 1,9 градуса. 2024 год был двенадцатым годом подряд теплее нормы.

В 2021 году метеорологи сообщили, что средняя температура воздуха в 2020 году достигла +8,8 градуса. В то время для расчета среднегодовой температуры в Латвии использовались 22 станции наблюдения, но позже были добавлены еще три станции — в Дагде, Мадоне и Руцаве.

При расчете средней температуры воздуха в Латвии в 2020 и 2024 годах по данным 25 станций наблюдения средняя температура составила +8,7 градуса. Таким образом, оба года были одинаково теплыми.

Самым теплым 2024 год был в Риге, где средняя температура воздуха составила +9,8 градуса, а самая низкая среднегодовая температура, +7,7 градуса, была в Алуксне и Зосены.

Наименьшее отклонение от среднегодовой температуры составило +1,4 градуса в Колке, а в Дагде и Даугавпилсе было на 2,2 градуса теплее нормы.

В 2024 году каждый месяц был установлен хотя бы один суточный рекорд максимальной температуры. Всего было побито более 300 рекордов тепла, а рекорды холода зафиксировали лишь 7 раз. Самым теплым месяцем стал сентябрь, побивший рекорд 2023 года, а май оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений.

Календарная весна — март, апрель и май — стала самой теплой весной в истории, на 0,8 градуса опередив весну 2014 года. Лето стало пятым самым теплым с начала ведения учета в 1924 году, а осень — третьей самой теплой.

Диапазон температур воздуха в прошлом году составил 62,4 градуса. 8 января в Даугавпилсе была зафиксирована самая низкая температура в году: воздух остыл до -29,5 градуса. Самая высокая температура воздуха была +32,9 градуса 28 июня в Екабпилсе и Мерсрагсе.

Среднее количество осадков в Латвии в 2024 году составило 653,5 миллиметра, или 95% от нормы. Самый влажный год был в Зосены, где общее количество осадков в виде дождя и снега достигло 879 миллиметров. Меньше всего осадков в прошлом году выпало в Добеле и Резекне — 517,5 миллиметра.

2024 год стал еще одним подтверждением глобальных климатических изменений, демонстрируя как температурные рекорды, так и отклонения от нормы по осадкам.

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