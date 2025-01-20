Сегодня, 20 января, День защитников баррикад. 34 года назад тысячи людей вышли на улицы, чтобы отстоять независимость Латвийской Республики. Баррикады 1991-го года стали одним из важнейших событий на пути к восстановлению независимости Латвии. Сегодня в Риге пройдет ряд мероприятий, приуроченных к событиям 34-летней давности.

В 10:00 на Домской площади с речами выступили президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие высокопоставленные лица. Они зажгли символический костер, который будет гореть до 21:00. Все это время огонь костра будут поддерживать яунсарги, а вечером там состоится традиционное совместное пение.

Программа мероприятий в Риге

Сегодня на Домской площади можно будет посмотреть выставку "Плакат 1991 года на баррикадах" с экспонатами из Музея баррикад. Плакаты отражают ключевые моменты борьбы за независимость — преступления советского режима и стремление Латвии к свободе. Кроме того, до 18:00 можно будет увидеть экспозицию в мобильном музее — автобусе "Икарус" и выставку двенадцати уникальных арт-объектов — картин из маскировочных сетей, посвященных солидарности с Украиной.

В 14:00 у памятника Свободы и у Бастионной горки высшие должностные лица возложат цветы в память о погибших 20 января 1991 года. На протяжении всего дня возлагать цветы можно на Втором Лесном кладбище.

Вечером, в 18:00 в рижском Домском соборе состоится особый мультимедийный концерт "Баррикады и дети", который объединит музыку с воспоминаниями детей, живших в годы баррикад.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятий в Риге можно здесь.

Программу посвященных защитникам баррикад мероприятий в регионах можно найти здесь.

Трагические события января 1991 года развернулись в латвийской столице уже после принятия Сеймом Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской республики. В стране на какое-то время воцарилось двоевластие: действовали все структуры СССР, а парламент и правительство формировали параллельно структуры Латвийской Республики.

Так возникли две прокуратуры, милиция и полиция. Первой жертвой баррикадного движения стал шофер Министерства сообщений Роберт Мурниекс, погибший от пули омоновцев 14 января 1991 года, при разблокировании заграждений в Риге у моста в городском районе Вецмилгравис.

Вечером 20 января 1991 года, когда в Риге повсеместно были возведены баррикады, Рижский ОМОН, оставшийся верным союзной присяге взял штурмом местное МВД. В ходе вооруженного боя погибли сотрудники МВД — старший участковый инспектор Сергей Кононенко и лейтенант милиции Владимир Гомонович, а в соседнем парке шальная пуля сразила режиссера-кинодокументалиста Андриса Слапиньша, был смертельно ранен кинооператор Гвидо Звайгзне.

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