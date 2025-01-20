Помощницу прокурора подозревают в незаконном разглашении информации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит предъявить обвинение помощнице прокурора в незаконном разглашении информации в связи с несколькими уголовными процессами.

Доказательства, полученные ведомством в ходе предварительного расследования, свидетельствуют о том, что в августе 2024 года помощница прокурора при исполнении служебных обязанностей разгласила двум лицам сведения ограниченного доступа по двум уголовным делам, находящимся в ведении прокуратуры.

Следствием установлено, что предполагаемые незаконные действия помощницы прокурора не повлияли на ход предварительного расследования и уголовного дела.

Кроме того, по информации, имеющейся в распоряжении KNAB, прокуратура прекратила с подозреваемой трудовые отношения.

Согласно латвийскому законодательству, за совершение такого преступления может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, или общественные работы, или штраф.

KNAB напоминает, что сотрудники органов прокуратуры и любые другие лица, имеющие доступ к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечить использование этой информации только для выполнения своих служебных обязанностей.

Кроме того, они также должны обеспечить, чтобы материалы уголовного дела, составляющие следственную тайну, были доступны только лицам, имеющим на это право в соответствии с законом.

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