Обсуждают возможность повысить пособия на детей. Предлагают также ввести пособия на родителей-пенсионеров

В среду, 22 января, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам, рассмотрела четыре коллективных заявления, в которых жители Латвии инициируют повышение пособий по рождению ребенка, по уходу за ребенком, родительского пособия, родительского пособия и ранний выход на пенсию многодетных родителей. На том же заседании Министерство благосостояния отчиталось о своих давних планах повысить все эти пособия.

В то же время на увеличение пособий нужны деньги, а сбор налогов в прошлом году отставал от плана. Также перед Латвией стоит задача повысить финансирование обороны до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), как на этом настаивает президент США Дональд Трамп.

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