В Латвии продолжает расти заболеваемость гриппом; за неделю с диагнозом Covid-19 умерли семь человек

Заболеваемость гриппом продолжает расти, а с диагнозом Covid-19 на прошлой неделе умерли семь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Уровень заболеваемости гриппом на прошлой неделе составил 183,6 случая на 100 000 населения по сравнению с 168,1 случая на предыдущей неделе.

На прошлой неделе клинический диагноз гриппа был поставлен 128 пациентам, других острых инфекций верхних дыхательных путей - 1036, пневмонии - 115.

Самый высокий уровень заболеваемости на прошлой неделе был в Елгаве, где зарегистрировано 13 случаев гриппа. Случаи гриппа зарегистрированы также в Екабпилсе, Юрмале, Риге, Лиепае, Гулбене, Даугавпилсе и Валмиере.

В больницах на прошлой неделе анализы на грипп были взяты у 424 пациентов, и грипп был диагностирован в 74 случаях. В настоящее время в Латвии преобладает вирус гриппа А, который был диагностирован у 61 пациента, а грипп В - у девяти.

Всего с начала сезона зарегистрирован 661 случай гриппа.

За последнюю неделю также увеличилась заболеваемость пневмонией. По данным ЦКПЗ, число пациентов, обратившихся в амбулаторные учреждения с пневмонией, в этом сезоне как минимум в два раза превышает показатели предыдущих сезонов.

На Covid-19 на прошлой неделе было проведено 922 теста, из них 38 (4,1%) были положительными. Это немного меньше, чем 4,9% на предыдущей неделе.

Уменьшилось и число госпитализированных пациентов с Covid-19 - в больницы поступило 26 человек. Всего на прошлой неделе в больницах находилось 66 пациентов с Covid-19, в том числе у 18 это был основной диагноз.

Семь пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 на прошлой неделе скончались, а всего с начала сезона умерли 86 человек.

На прошлой неделе также было зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным гриппом А. Всего с начала сезона зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом гриппа А. Все умершие были старше 50 лет и имели хронические заболевания.

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