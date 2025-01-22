Бришкенс пообещал не вмешиваться в решения нового совета airBaltic и не намекать на замену Гаусса

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") не будет давать никаких намеков или поручений новому совету авиакомпании airBaltic сменить председателя правления Мартина Гаусса, заявил политик в интервью Латвийскому телевидению.

На вопрос о том, будет ли он или Министерство сообщения при выбое нового совета прямо или косвенно давать задачи или намекать на необходимость замены Гаусса, Бришкенс ответил отрицательно и пообещал, что пока он будет министром, он будет придерживаться принципов хорошего управления и не допустит прямого политического вмешательства в операционную деятельность предприятия, в оценку, прием на работу или увольнение членов правления.

"Именно поэтому у нас есть Коммерческий закон, и любой стандарт хорошего управления гласит, что это прямая ответственность совета и совет должен оценивать [правление]", - сказал Бришкенс.

На просьбу пояснить, как он поступит в случае реализации сценария, когда государству придется дополнительно инвестировать в авиакомпанию, а новый совет оставит Гаусса на посту, и коалиционная партия Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) будет возражать против дополнительных инвестиций, Бришкенс сказал, что продолжит работать со своими коллегами по коалиции. Хотя он уважает политическую позицию партии СЗК, он сказал своим партнерам по правительству, что не будет нарушать принципы хорошего управления.

Министр выразил надежду, что удастся убедить партнеров по коалиции в том, что сейчас необходимо сосредоточиться на привлечении стратегического инвестора.

"Новый совет будет обладать всеми привелегиями, чтобы оценить работу нынешнего правления, сделать свои выводы и, при необходимости, принять решения, но эти решения не будут приниматься министром сообщения или другим министром", - отметил Бришкенс.

Как сообщалось ранее, на этой неделе собрание акционеров приняло решение с 11 февраля сменить трех из четырех членов совета airBaltic, включая председателя Клавса Васкса. Четвертый член совета - акционер Ларс Туссен - продолжит работу. Что будет с Гауссом - неясно.

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