В понедельник, 6 января, партии правящей коалиции еще не решили, настаивать ли на смене председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса. Вместо этого правительственные партии намерены дождаться решений от собрания акционеров авиакомпании. Политики также подвергли критике то, как airBaltic доносила до клиентов информацию об отмене почти 5000 рейсов - это была плохая коммуникация.

После совещания партий, входящих в правительство, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что ясно одно: компания важна для государства, она должна обеспечивать транспортные перевозки жителей и делать это хорошо. "К сожалению, в начале года заявление об отмене рейсов не было должным образом разъяснено", - сказала Силиня, добавив, что такое заявление первоначально вызвало недоумение у жителей Латвии.

Силиня отметила, что коалиция надеется, что на собрании акционеров, запланированном на 21 января, будет дана оценка деятельности нынешнего руководства компании.

Силиня добавила, что в целом airBaltic работает хорошо, и работу нужно продолжать.

Одновременно Силиня подвергла критике коммуникацию авиакомпании относительно отмены рейсов. Она подчеркнула, что отмена и переноса рейсов не затронет столько жителей, как это звучало изначально. Она подчеркнула, что рейсы время от времени отменяются в различных авиакомпаниях.

"Такое заявление должно было быть представлено в более понятной и приемлемой для жителей форме", - сказала премьер-министр, комментируя отмененные рейсы "airBaltic".

Министр сообщения Каспарс Брищкенс ("Прогрессивные"), в свою очередь, отметил, что сейчас от руководства авикомпании ожидаются конкретные результаты, а также, в случае, если результаты не будут достигнуты, совет компании должен представить альтернативные планы.

Бришкенс указал, что на собрании акционеров, которое состоится 21 января, также будет обсуждаться "неудачная коммуникация" по поводу отмены рейсов. Он поддержал критику, высказанную Силиней, что коммуникация авиакомпании по отменам рейсов была неполной, что вызвало беспокойство среди граждан, которые приобрели билеты.

"Ясно, что это можно было бы донести гораздо лучше", - добавил министр.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) сказал журналистам, что airBaltic является стратегически важной компанией для государства, поэтому необходимо действовать таким образом, чтобы она работала как можно более эффективно.

"Для достижения всего этого крайне важен профессиональный менеджмент, который обладает соответствующей компетенцией для решения задач, с которыми сейчас сталкивается компания", - заявил Валайнис.

В то же время Валайнис отметил, что в вопросе о Гауссе его позиция не изменилась.

Напомним, что ранее входящий в коалицию Союз "зеленых" и крестьян и один из его лидеров, министр экономики Виктор Валайнис заявили, что глава правления airBaltic Мартин Гаусс утратил доверие и нужно сменить руководство авиакомпании.

Поводом для этих заявлений стало то, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов в летний сезон airBaltic отменил 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллинна на летний сезон будут отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос. Скандал с отменой рейсов грянул в ситуации, когда airBaltic готовится к котировке части акций на бирже (IPO) и ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором. Глава совета авиакомпании Клавс Васкс заявил, что очередные государственные вливания в airBaltic перед выходом на биржу фактически неизбежны.

В свою очередь, министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") ранее заявлял, что airBaltic стратегически важная для страны экспортная компания, которая вносит непосредственный вклад не только в авиационную отрасль, но и во всю экономику Латвии. Чтобы продолжить развитие, руководство компании, по словам министра, обязалось привлечь 300 миллионов евро частного капитала для реализации своего бизнес-плана.

"Обещания надо выполнять и, если обстоятельства изменятся, всегда иметь четкий план В. Мы оцениваем работу совета и, в частности, его председателя Клавса Васкса, по результатам, по правильной и своевременной коммуникации и способности управлять компанией даже в сложные времена", - написал в "X" Бришкенс.

30 августа 2024 года правительство на закрытом заседании договорилось о снижении уставного капитала airBaltic на 571,293 млн евро в рамках подготовки к IPO и упрощении структуры акций компании. Однако, согласно данным Firmas.lv, изменения ещё не внесены.

Планируется, что уставный капитал airBaltic будет снижен до 25,179 млн евро.

Также сообщалось, что правительство Латвии на закрытом заседании 30 августа договорилось, что после IPO - котировки акций на бирже - государство должно сохранить за собой минимум 25% плюс одну акцию капитала airBaltic.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ранее пояснил, что переговоры со стратегическим инвестором airBaltic ведутся не о продаже контрольного пакета акций, а о приобретении миноритарного пакета до IPO или в рамках IPO, а также, возможно, об участии в самом IPO.

Кроме того, ранее агентство деловых новостей Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщало, что национальная авиакомпания Германии Lufthansa рассматривает возможность покупки акций airBaltic.

В свою очередь, программа de facto Латвийского телевидения в сентябре 2024 года сообщила, что обсуждается продажа 10% акций стратегическому инвестору airBaltic.

Бришкенс до сих пор официально не подтвердил, является ли потенциальным стратегическим инвестором немецкая авиакомпания Lufthansa, а также сколько акций airBaltic и за какую сумму может быть продано. "Работа продолжается. Для раскрытия такой информации требуется обоюдное соглашение. Как только документы сделки будут подписаны, обе стороны незамедлительно прокомментируют это", — ранее заявил министр.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1, — 2,03%.

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