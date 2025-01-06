Ситуация, возникшая в обществе и публичной сфере после заявления латвийской национальной авиакомпании airBaltic об отмене почти 5 000 рейсов, непропорционально преувеличена по политическим причинам. В планах авиакомпании - провести первичное размещение акций (IPO) в этом году и достичь результатов, чтобы не было необходимости в дополнительных инвестициях со стороны государства, заявил агентству LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

Комментируя тот факт, что партии, формирующие правительство, в понедельник, 6 января, обсудят вопрос о смене руководства airBaltic, Гаусс сказал, что "требование отстранить исполнительного директора международной авиакомпании от работы в связи с отменой рейсов показывает, что это политически мотивированное действие".

Гаусс подчеркнул, что уже много лет является профессионалом в области авиации. "Я могу управлять авиакомпанией, но я не могу заниматься политикой и не буду ею заниматься. Однако я, безусловно, уважаю решения, которые касаются меня", - сказал Гаусс.

После 13 лет работы на этом посту Гаусс считает, что проделал хорошую работу по созданию крупнейшей в регионе авиакомпании с самым современным флотом, в то время как в трех странах Балтии обанкротились пять авиакомпаний.

Он подчеркнул, что airBaltic планирует выйти на биржу и привлечь частный капитал, чтобы государству больше не приходилось инвестировать.

Комментируя заявление министра экономики Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) о том, что airBaltic нуждается в новом руководстве, Гаусс сказал, что разговаривал с министром один раз в жизни и знает об утрате доверия со стороны Валайниса и Союза "зеленых" и крестьян.

"Если правительство и общественность захотят, чтобы я ушел, это произойдет. Я не политик. Я не принимаю решений по этому вопросу. Я делаю все, что в моих силах, чтобы управлять компанией профессионально", - сказал Гаусс.

Гаусс объяснил, что создание такого шума вокруг авиакомпании в Латвии наносит вред и будущему развитию airBaltic.

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