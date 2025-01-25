С помощью координатора по реэмиграции в прошлом году в Рижский регион вернулись 256 человек. В отличие от предыдущих лет, увеличилось число реэмигрантов, которые называют рост стоимости жизни в стране пребывания причиной возвращения, сообщили в Рижском регионе планирования.

"В нашем регионе наибольший интерес вызывает Рига благодаря более широким возможностям найти жилье в аренду и устроить детей в учебные заведения. В сравнении с Ригой, в пригородах возможности школ и детских садов ограничены, а рынок арендного жилья слабо развит. В прошлом году половина реэмигрантов, которые воспользовались помощью координатора, вернулись именно в Ригу", — заявил руководитель администрации Рижского региона планирования Эдгар Рантиньш.

По словам координатора по реэмиграции Рижского региона планирования Дайны Шульцы, в прошлом году чаще возвращались семьи с детьми, а также люди пенсионного возраста, завершившие активную трудовую деятельность за рубежом. "Одной из причин является быстрый рост расходов за границей за последние годы, в результате чего латвийская зарплата становится конкурентоспособной, так как семейные расходы здесь ниже. Реэмигранты высоко ценят доступность и разнообразие культурной жизни, отдыха, а также внутреннюю безопасность в Риге и ее регионе", — отмечает координатор.

Основной поток реэмигрантов в прошлом году прибыл из таких европейских стран, как Великобритания, Германия, Ирландия, Швеция и Норвегия. Среди более дальних стран — Австралия, США, Новая Зеландия и Грузия. Также некоторые переселились из России.

Роль координатора по реэмиграции в этом процессе важна, поскольку людям необходимо еще в стране пребывания оформить необходимые документы, спланировать переезд и подать документы в государственные учреждения Латвии. В противном случае могут возникнуть сложности, например, с записью детей в учебные заведения, переводом пособий или непредвиденными расходами, связанными с транспортировкой имущества.

Вернувшиеся в Латвию люди часто интересуются семейными пособиями и возможностями получения постоянного вида на жительство для иностранного супруга. Также высок спрос на курсы латышского языка как для детей, так и для взрослых.

Проект координаторов по реэмиграции совместно с регионами планирования стартовал в марте 2018 года. В рамках программы реэмиграции с момента ее создания в Ригу и пригороды переселились более 1600 человек.

Рижский регион планирования включает девять самоуправлений: Ригу, Юрмалу, а также Адажский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский и Сигулдский края.

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