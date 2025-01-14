10 лет назад Латвийское телевидение (LTV) посвятило дискуссию вопросам населения Риги и регионов и их развития в будущем. Уже тогда было понятно, что регионы пустеют. Что изменилось за эти годы и где люди предпочитают жить? На эти и другие вопросы отвечает LSM и программа LTV "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens).

В начале 2000 года в Латвии проживало 2,38 миллиона человек, а к началу 2024 года — лишь 1,87 миллиона. Население сократилось на 21%, из которых почти половина, 264 000, приходится на эмиграцию за границу, а другая половина — на низкую рождаемость.

Чаще всего уезжают из Резекне

Например, в Лиепае в 2000 году проживало 88 974 человека, а в 2024 году — 66 977. Падение составило 24%, что больше, чем в среднем по стране. За последние 24 года Лиепае удалось привлечь около 9 500 жителей, в основном из близлежащих регионов, но примерно 9 000 покинули город, причем почти половина переехала в столицу или ее окрестности.

В Вентспилсе население сократилось на 25%, в Резекне на 33%, а в Даугавпилсе на 32%. За эти годы в Даугавпилс переехало около 9500 человек, в основном из близлежащих регионов, а более 10 000 человек покинули город, причем половина из них переехала в Ригу. Менее всего население сократилось в Елгаве — на 17%.

Рига тоже пустеет

В 2000 году в Риге проживало 762 000 человек, а в 2024 году — всего 610 000, то есть падение составило 20%. Чаще всего рижане переезжают в Юрмалу или Пиеригу. Всего их было около 90 000 человек.

Так, можно сделать вывод, что из небольших регионов люди переезжают в близлежащие города, а жители городов, в свою очередь, часто переезжают в Ригу. Жители столицы чаще всего переезжают в Пиеригу.

В Вентспилсской волости население сократилось на 30%, в Южно-Курземской — на 33%. Более драматичная картина наблюдается в приграничных регионах, расположенных рядом с Россией и Беларуссией: Балвская волость потеряла 40% населения, Лудзенская волость — 42%, Алуксненская волость — 43%, а Краславская волость — 46%.

Правда, есть регионы с совершенно иной картиной: если сравнивать данные за 2000 и 2024 годы, то население Кекавской волости выросло на 48%, Адажской — на 90 %, Марупской — на 133%.

Что привлекает людей?

В первую очередь люди переезжают в город из-за доступных в нем услуг. Правда, многие предпочитают работать в Риге, а жить в Пиериге. "Конечно, Рига и другие крупные города — это большой магнит и притягательная сила из-за рабочих мест. Существует миграция и в университеты: молодые люди предпочитают учиться в Риге", — говорит профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета (ЛУ) Инта Миериня.

Она также выделяет три аспекта, которые заставляют людей переезжать в крупные города: работа, место жительства и образование. "Сочетание лишь этих трех факторов может обеспечить надлежащее качество жизни в регионах, чтобы люди оттуда не уезжали", — подчеркивает она.

Говоря о Латгалии, профессор Миериня отмечает, что большую роль играет восприятие людьми этого места и его репутации, которая у Латгалии не очень хорошая. "Именно из Латгальского региона в другие части Латвии эмигрирует меньше всего людей, а эмиграция за границу гораздо более распространена. Латгалия потеряла около 28% населения, 20% из которых было потеряно за счет эмиграции за границу", — говорит профессор.

Конечно, важен показатель плотности населения, который достаточно низок в среднем по Латвии. Один квадратный километр — это примерно весь Старый город Риги, и можно представить, что было бы, если бы там проживало всего девять человек. "Депопуляция не уникальна для Латвии, мы наблюдаем ее во многих частях Европы. Решение: сосредоточиться на районных центрах, обеспечивая и поддерживая максимально возможное качество услуг, образования и доступность всего необходимого", — говорит профессор Миериня.

Проблемы с кредитами

По наблюдениям журналистов, банки не спешат выдавать кредиты на жилье в малонаселенных районах. "Проблема в доступе к кредитам и дело не только в цене. В регионах возможности гораздо более ограничены, поэтому нужно решить, что делать. В Латвии — рыночная экономика, которая чаще всего помогает с решением, но в данном случае сложился такой неблагоприятный баланс, когда в определенные сегменты кредитного рынка частный сектор не идет, поэтому можно обратить внимание на государственные программы", — говорит экономист Банка Латвии Карлис Вилертс.

Swedbank, один из крупнейших кредиторов в Латвии, отрицает, что регионы игнорируются. Например, в 2024 году около 27% всех выданных жилищных кредитов приходилось на регионы.

ВВП и деньги самоуправлений

Журналисты рассмотрели еще два ключевых показателя, которые характеризуют различия между городами и регионами в современной Латвии. Первый показатель экономической активности — это валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, который включает в себя количество произведенных услуг и товаров и их стоимость в конкретном месте.

Второй показатель, который является результатом политического соглашения, — это система финансового выравнивания самоуправлений, когда одни получают деньги, а другие платят. Сумма выплат во многом определяется структурой населения самоуправления или города и тем, сколько денег необходимо для удовлетворения их основных потребностей и каковы доходы муниципалитета.

Самым крупным плательщиком является Рига — 138 миллионов евро, затем идет Марупе с 19,7 миллионами евро, Юрмала с 9,3 миллионами евро и еще несколько самоуправлений, в том числе в Пиериге Бенефициарами являются все остальные регионы и города Латвии. Больше всего достается Даугавпилсу (27 миллионов евро), а также Резекне, Вентспилсу и Лиепае.

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