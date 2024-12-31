Латвия - небольшая страна, но зато с Новым годом нас с 2000 года поздравляют сразу два первых лица государства: премьер-министр и президент. Каждый раз за несколько минут до полуночи они подводят итоги уходящего года и рассказывают о планах на будущее, которое часто бывает совсем не таким, как казалось за новогодним столом. Портал Delfi собрал полную коллекцию новогодних обращений первых лиц Латвии. По ним вполне можно изучать новейшую историю страны.

Любопытный момент: до 2000 года народ Латвии поздравляли только премьер-министры. Традицию Новогоднего обращения к народу президента - в парламентской республике - создала Вайра Вике-Фрейберга. И это тоже важно: с тех пор премьер говорит больше о делах практических, а президент - об идеологии и морали.

Портал Delfi вспоминает самые яркие "новогодние" перлы первых лиц государства. В наш список попали обращения президентов и премьеров, начиная с 1994 года. Здесь есть почти все: от Мариса Гайлиса до Эвики Силини, от Вайры Вике-Фрейберги до Эдгара Ринкевича:

1994-1995-й. Впервые без оккупантов

1995-1996-й. Снова на баррикады после краха "Банка Балтия"

1996-1997-й. Выстирать рубашку и выучить английский

1997-1998-й. Большое колесо амбиций

1998-1999-й. Спасибо за добрые слова простым латвийцам

1999-2000-й. Невиданные возможности в Миллениум

2000-2001-й. Встретить Матерь счастья - первое поздравление президента

2001-2002-й. Достижения, которые не стыдно поставить на праздничный стол

2002-2003-й. Пение птиц за окном и возвращение в Европу

2003-2004-й. Мечтать вместе - в ожидании вступления в ЕС и НАТО

2004-2005-й. Работать на пятерку - после вступления в ЕС и НАТО

2005-2006-й. Те самые жирные годы

2006-2007-й. Счастливая "семерка"

2007-2008-й. Соль нашей земли: смена президента

2008-2009-й. Снова кризис: холодное время и много любви

2009-2010-й. Жесткая посадка после кризиса

2010-2011-й. Дети как янтарь или ближе к демографической яме

2011-2012-й. Между досрочными выборами в Сейм и языковым референдумом

2012-2013-й. Самая сильная страна - перед прощанием с латом

2013-2014-й. Золитудская трагедия и переход на евро

2014-2015-й. Оккупация Крыма и золотая рыбка

2015-2016-й. Ближе к народу или кризис политической элиты?

2016-2017-й. Слишком по-домашнему

2017-2018-й. Как отметить 100-летие Латвии

2018-2019-й. Стремительно догоняем Европу

2019-2020-й. Мечтать с умом - на пороге пандемии

2020-2021-й. Цель — вернуться к нормальной жизни после Covid-19

2021-2022-й. За два месяца до войны

2022-2023-й. Безопасность и латышскость — лебединые песни Кариньша и Левитса

2023-2024-й. Дебют Ринкевича: каждый - в своей Латвии

А вот читать поздравления удобнее в "обратном отсчете" - углубляясь в историю из нашего времени.

Дебют Ринкевича: каждый в своей Латвии

С Новым 2024-м годом Латвию поздравляли премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") и президент Эдгар Ринкевич. Для обоих политиков это был дебют в таком жанре.

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