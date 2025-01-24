Оппозиция: для избрания Пургайле на пост главы Банка Латвии коалиции может не хватить голосов

Формирующие коалицию партии могут не успеть обеспечить достаточную поддержку заместителю президента Банка Латвии Санте Пургайле для ее избрания на пост президента Банка Латвии, такое мнение агентству LETA высказали политики оппозиционных партий.

Руководитель парламентской фракции находящегося в оппозиции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил агентству LETA, что считает выдвижение Пургайле на пост президента Банка Латвии катастрофой.

Политик раскритиковал прежнюю работу Пургайле, выделив ее ответственность за "капитальный ремонт финансового сектора", в результате которого из-за "чрезмерного контроля мы заехали в глубокую канаву". "Требований гораздо больше, чем требовали международные институты", - добавил депутат.

Таварс выразил надежду, что предыдущему президенту Банка Латвии Мартиньшу Казаку все же удастся собрать достаточно голосов в парламенте, чтобы быть переизбранным на второй срок. При этом он не уверен, что Пургайле будет обеспечено необходимое большинство голосов. У правящей коалиции сейчас в Сейме всего 52 голоса.

По мнению Таварса, предыдущий процесс выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии свидетельствует о том, что "люди с серьезным международным опытом в финансовом секторе сейчас не готовы участвовать в этой борьбе".

Депутат Национального объединения Артур Бутанс заявил агентству LETA, что в этот раз партия выдвинула на пост президента Банка Латвии Казакса, соответственно, в партии сейчас не было обсуждения какого-либо другого кандидата.

Нацобъединение считает, что у Казакса хорошие шансы на получение в парламенте необходимого количества голосов, так как ранее его продвигали коалиционные партии "Прогрессивные" и "Новое Единство". Тогда до голосования дело не дошло, и правящая коалиция накануне голосования объявила об отзыве обоих своих кандидатов - Казакса и предложенного Союзом зеленых и крестьян (СЗК) председателя правления АО "Финансовое учреждение развития Altum" Рейниса Берзиньша. Тогда именно у Берзиньша наблюдались максимальные шансы на утверждение на этом посту при поддержке оппозиции.

Бутанс считает, что возможно обеспечить то, о чем ранее говорил президент Латвии Эдгар Ринкевич: оппозиции и коалиции договориться о совместном кандидате. По словам Бутанса, "это был бы очень хороший сценарий".

Лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнарс Шлесерс заявил агентству LETA, что хочет встретиться с Пургайле во фракции, чтобы понять, каковы представления этого кандидата о плане деятельности Банка Латвии.

По словам политика, Пургайле придется ответить на вопросы, в том числе неприятные, о том, что происходит в финансовой системе Латвии и признает ли она свои ошибки, допущенные в то время, когда она возглавляла Комиссию рынка финансов и капитала. Шлесерс считает, что во многом Пургайле несет ответственность за печальную ситуацию с кредитованием в Латвии.

LPV хочет понять, с какими инициативами изменений в законодательстве готова выступить Пургайле, чтобы способствовать экономическому росту. Пургайле ранее "была контролером", а Банк Латвии должен помогать развивать и регулировать экономику, рассуждает Шлесерс.

Четвертая оппозиционная партия - "Стабильность!" - рассматривает возможность повторно выдвинуть на пост президента Банка Латвии кандидатуру финансиста Павла Кузьмина, сообщил агентству LETA лидер партии Алексей Росликов.

Такую возможность партия рассматривает, поскольку коалиция не может о чем-либо договориться. Росликов в кулуарных Сейма слышал, что в коалиции нет 100% поддержки и для Пургайле.

Как сообщалось, коалиционные партии договорились выдвинуть кандидатом на пост президента Банка Латвии нынешнего заместителя президента Банка Латвии Санту Пургайле.

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