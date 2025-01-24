Коалиционные партии выдвинут на должность главы Банка Латвии Санту Пургайле (ОБНОВЛЕНО)

Партии, входящие в правительство, договорились выдвинуть на должность президента Банка Латвии действующего заместителя президента Банка Латвии Санту Пургайле, сообщил агентству LETA руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

По его словам, Пургайле пользуется концептуальной поддержкой фракций коалиционных партий в Сейме. Еще в четверг, 23 января, Латвийское телевидение, ссылаясь на неофициальную информацию, допустило, что Пургайле может не получить поддержку всей коалиции.

Коалиционные партнеры - "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" - считают, что Пургайле соответствует всем ранее установленным критериям, особо подчеркивается ее безупречная репутация и способность с первого дня полностью выполнять обязанности как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в рабочих форматах Европейского центрального банка, отметил в пятницу, 24 января, Юревицс.

Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил агентству LETA, что для партии было важно, чтобы коалиция пришла к соглашению о кандидате, который равноценен бывшему президенту Банка Латвии Мартиньшу Казаксу.

Опыт и квалификация Пургайле подтверждают, что она будет очень хорошим руководителем Банка Латвии, считает Шуваев. Пургайле соответствует всем критериям, установленным коалицией и законом о Банке Латвии.

""Прогрессивные "могут с чистой совестью поддержать Пургайле", - сказал Шуваев.

Как заявил агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис, Пургайле соответствует всем критериям, выдвинутым коалицией. Кроме того, Пургайле отвечает ожиданиям СЗК, в том числе тем, которые относятся к развитию ссудо-сберегательных обществ в Латвии.

Рокпелнис подчеркнул, что мнение предыдущего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса по вопросам ссудо-сберегательных обществ отличалось от позиции Пургайле.

"Проще говоря, установкой Банка Латвии было, что система ссудо-сберегательного общества в Латвии приемлема, хотя мы ясно видим, что в Литве вовлечение капитала в эту систему более масштабно", - рассказал Рокпелнис. По его мнению, для Латвии это огромный недостаток, так как не способствует конкуренции и кредитованию в регионах.

У Пургайле степень магистра в области международной экономики и предпринимательства. Она обладает обширным опытом в финансовой сфере: с 2019 по 2022 год она была председателем Комиссии по рынку финансов и капитала, а также занимала различные руководящие должности в банковском секторе.

Правительственные партии планируют в понедельник, 27 января, вновь встретиться с Пургайле на заседании коалиции, чтобы официально выдвинуть ее кандидатуру, а также предоставить ей возможность представить свое видение будущей работы Банка Латвии представителям масс-медиа и ответить на их вопросы.

После официального выдвижения кандидатуры Пургайле встретится со всеми фракциями Сейма.

Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных фракций "Объединенного списка" и Национального объединения в четверг, 23 января, подали в президиум Сейма официальное предложение о выдвижении на пост президента Банка Латвии кандидатуры Мартиньша Казакса, который возглавлял Центробанк до 21 декабря.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич ранее заявил, что ожидает ясности по вопросу президента Банка Латвии на этой неделе, напомнив, что конкретному кандидату еще предстоит получить допуск к государственной тайне, что потребует времени.

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Выдвижение новых кандидатур связано с тем, что 21 декабря прошлого года закончился первый срок полномочий Казакса, а новый президент Банка Латвии Сеймом избран не был. Согласно решению Сейма, обязанности президента Банка Латвии до избрания нового исполняет заместитель президента Банка Латвии Марис Калис.

На первом этапе на должность президента Банка Латвии было выдвинуто три кандидатуры: действующий на тот момент глава Центробанка Мартиньш Казакс, председатель правления "Финансового института развития Altum" Рейнис Берзиньш и представитель оппозиционной партии "Стабильности" Павел Кузьмин. Выдвижение кандидатов выявила раскол в коалиции: "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступали за переизбрание Казакса, а СЗК - за избрание Берзиньша. Это создало ситуацию, при которой президента Банка Латвии можно было только, привлекая голоса оппозиции, что стало причиной для спекуляций о нестабильности Кабинета министров Эвики Силини. За день до голосования "Новое Единство" и СЗК - ради мира в коалиции - отозвали обоих кандидатов, сообщив, что в январе правительственные партии выдвинут единого кандидата.

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