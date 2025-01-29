Ринкевич считает, что выдвигать кандидатов в главы Банка Латвии и Госконтроля должен президент страны

У Мартиньша Казакса, еще недавно возглавлявшего Центробанк, неизбранного в декабре и вновь выдвинутого на эту должность, есть большинство голосов в Сейме для переизбрания на должность президента Банка Латвии, сказала после встречи с президентом страны премьер Эвика Силиня ("Новое Единство"). В свою очередь, президент Эдгар Ринкевич подверг критике затянувшийся процесс избрания главы Банка Латвии, и заявил, что нужно говорить о том, что выдвигать кандидата должны не депутаты Сейма, а "кто-то со стороны".

"Я вижу здесь как политические, так и структурные проблемы. Я думаю нам нужно будет серьезно говорить с руководителями парламентских фракций и в целом о том, адекватен ли порядок выдвижения", - так прокомментировал эпопею вокруг избрания президента Банка Латвии Эдгар Ринкевич.

По его мнению, возможно, что кандидатуры на такие должности как как президент Банка Латвии, государственный контролер, если это вызывает такие проблемы, должны выдвигать не депутаты Сейма, а "как говорится, кто-то со стороны, дав профессиональную, попытавшись понять, если ли политическая поддержка и назвав имя только тогда, когда есть ясность c перспективами". Напомним, что сейчас президента Банка Латвии могут выдвинуть 10 депутатов Сейма.

"То, что мы видели в последнее время показывает, что, мягко говоря, процесс был не продуман", - сказал Ринкевич: "И это резонировало не только в обществе, но и по сами людям, с которыми говорили, которые соглашались, отзывались", - сказал президент, подчеркнув, что это оставило негативное впечатление.

То, кто именно мог бы быть инициатором выдвижения кандидата - президент страны или кто-то другой, например, правительство - по мнению Ринкевича, можно дискутировать.

"По моему мнению, эти права нужно дать президенту страны", - все же сказал Ринкевич. При этом он подчеркнул, что следующие выборы и президента Банка Латвии, если он будет избран в ближайшее время, и главу Госконтроля, который утвержден недавно, будут избирать только через пять лет. То есть, выдвигать кандидатуры на эти должности будет уже следующий президент Латвии, которого Сейм должен выбрать в 2027 году. Сам Ринкевич, впрочем, имеет право занять должность во второй раз, сейчас у него первый срок.

"Это не будет изменение закона в последний момент в пользу какого-то кандидата", - подчеркнул действующий президент страны.

На вопрос, как он оценивает политический процесс поисков главы Банка Латвии, Ринкевич ответил, что "по Сатверсме Латвия парламентская республика". В то же время президент признал, что политически процесс был проблематичным. Он вновь подчеркнул, что претенденты на такие должность как не только президент Банка Латвии и госконтролер, но и командующий Национальными вооруженными силами (кандидатуру уже вносит в Сейм президент), глава Бюро по защите Сатверсме не могут кандидатами только коалиции, поддержка должна быть шире.

У Казакса есть большинство голосов для избрания

Повторное избрание Мартиньша Казакса на пост руководителя Банка Латвии будет хорошим результатом, однако сам процесс, приведший к этому, был неприятным, заявила, в свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

"Я поверю только тогда, когда увижу голосование, не раньше", - сказал президент, подчеркнув, что, когда глава Банка Латвии наконец будет избран, нужно дать оценку происходившему и решать, что с этим делать дальше.

На вопрос о главных трудностях в процессе, Силиня отметила, что он был довольно политизированным. "Есть множество должностей, где процедура отбора кандидатов ясна, например, министерство выдвигает кандидата, затем проводится голосование в Сейме", — пояснила премьер-министр.

Силиня напомнила, что партии коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвинули кандидатуру Мартиньша Казакса на этот пост еще в декабре прошлого года, но, увидев, что ему не удастся обеспечить большинство голосов, отозвали его кандидатуру. Премьер пояснила, что коалиционные партии не хотели, чтобы кандидат был избран при поддержке голосов оппозиции, особенно если эта кандидатура не устраивала саму коалицию.

"Нам нужно признать, что этот процесс [..] определённо был непростым и для меня лично, поскольку он потребовал много времени и энергии, чтобы прийти к единому коалиционному кандидату. Однако важен сам результат", — подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, в настоящее время у Казакса есть поддержка большинства депутатов Сейма. Силиня указала, что его репутация не вызывает сомнений, и он соответствует всем критериям, выдвинутым коалицией.

"Избрание Казакса будет хорошим результатом, но сам процесс проходил в неудачное время, когда принимался государственный бюджет. Если бы это делалось иначе, на выдвижение кандидата на пост главы Банка Латвии можно было бы выделить гораздо больше времени. Это был неприятный процесс для всех, и мне жаль, что он затянулся", — заключила премьер-министр.

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