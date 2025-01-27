Розенвалдс: эпопея с кандидатами на пост главы Банка Латвии показывает неспособность Силини и "Нового Единства" управлять процессами

Эпопея с кандидатами на должность президента Банка Латвии демонстрирует неспособность "Нового Единства" и премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") управлять процессами в соответствии с количеством своих голосов в Сейме, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс. Премьерское "Новое Единство" - наиболее широко представленная в Сейме политическая сила: во фракции 25 из 100 депутатов.

Эксперт отметил также, что "Новое Единство" является и ведущей силой в правительстве. В Кабинете министров у политической силы - 8 из 15 портфелей.

"На мой взгляд, все эти "танцы", которые мы сейчас видим, должны были происходить в "тишине кабинетов" и в ходе внутренних переговоров до нового года," — сказал Розенвалдс, комментируя эпопею с кандидатами на пост главы Банка Латвии.

Политолог акцентировал то, что в итоге произошло возвращение к первоначально выдвинутой кандидатуре предыдущего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса.

Розенвалдс подчеркнул, что "обманывать людей, уважаемых людей, профессионалов, недопустимо". Вдобавок он выразил мнение, что это "очередной удар по "Новому Единству", так как на данный момент не слышно, какую позицию занимает Союз "зеленых" крестьян.

"Если они [СЗК] по-прежнему не поддерживают Казакcа, то мы возвращаемся к той ситуации, которая была до нового года, когда [коалиция] внезапно отказалась от этих двух кандидатов — Казака и господина [Рейниса] Берзиньша," — сказал Розенвалдс.

По его словам, несмотря на то, что эти переговоры явно показали, что единство коалиции стоит выше государственных интересов, мы возвращаемся к тому же самому месту — коалиция не стала сильнее, пришлось вернуться к кандидатуре Мартиньша Казакса.

"Идеально было бы, если бы мы могли "вычеркнуть" тот месяц, который прошел в этих совершенно бесплодных дискуссиях, тогда, возможно, можно было бы ясно сказать, что, да, если мы сможем собрать голоса оппозиции, как она обещает, то вперед," — сказал Розенвалдс.

На вопрос, что это говорит о стабильности коалиции и может ли быть сформировано новое правительство, политолог ответил, что это зависит от того, чем завершатся обещания премьера Эвики Силини оценить работу министров.

Он отметил, что министр, чья деятельность может вызвать вопросы, — это министр сообщения Каспарс Бриштенс ("Прогрессивные"). В то же время Розенвалдс обратил внимание на то, что руководство "Прогрессивных" заявляло: Бришкенс - это вопрос стабильности коалиции.

Юрис Розенвалдс по-прежнему считает, что нынешняя коалиция для всех ее участников намного комфортнее, чем иные варианты, например, привлечение оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка".

"Я думаю, что для "Нового Единства" это была бы очень неудобная ситуация, учитывая предыдущий опыт и агрессивность этих двух сил — они активны, они не будут пассивными партнерами", — пояснил Розенвалдс, добавив, что, таким образом, эта перспектива для "Нового Единства" не кажется "особенно привлекательной".

По мнению Розенвалдса, эта коалиция является "коалицией комфорта", и поэтому она будет держаться "до последней возможности".

Он также отметил, что важно, как эти вопросы коммуницируются и подаются обществу. То есть, это можно было подать так, что коалиция "попробовала по-разному и поняла, что если часть оппозиции поддерживает кандидатуру [Казакса], то и коалиция (...) в сотрудничестве, ради государственных интересов, выдвигает Казакса".

В понедельник, 27 января, заместитель президента Латвийского банка Санта Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Центробанка в связи с тем, что правящая коалиция не может обеспечить ее избрание в Сейме. Коалиционные "Новое Единство" и "Прогрессивные" вновь выдвинули на должность главы Банка Латвии Мартиньша Казакса, который занимал этот пост предыдущие пять лет, но не был переизбран в декабре. Казаксу уже гарантировано более 60 голосов в Сейме - его кандидатуру выдвинули ранее еще и оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение. Третья коалиционная партия - Союз "зеленых" и крестьян - примет решение поддержать ли Казакса в среду, 29 января. Если СЗК не поддержит Казакса, то он будет избран на голосах оппозиции.

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