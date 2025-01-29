Рижская дума займет почти два миллиона евро на строительство пункта мобильности в Брасе

Для создания пункта мобильности в Брасе Рижская дума займет 1,8 млн евро, предусматривает решение столичного самоуправления.

До 31 декабря 2026 года в микрорайоне Браса планируется реализовать два проекта по развитию городской среды - строительство пункта соединения общественного пространства Риги с железнодорожным транспортом на станции Браса и реконструкцию сквера у Брасского моста.

К строительству пункта мобильности планируется приступить в начале этого года, а для реконструкции сквера еще требуется разработать строительный проект.

Проект предусматривает благоустройство территории в районе станции Браса как пересадочного пункта площадью около 2 га. Здесь будет создана инфраструктура для пешеходов, построены новые велосипедные дорожки и стоянки для велосипедов, автостоянка и подъездные пути. Благоустройство территории предусматривает установку новых скамеек и озеленение.

Для повышения общественной безопасности проект предусматривает решения по обеспечению доступности среды и установку современного освещения на Брасском мосту. Сквер в Брасе уже является популярным местом отдыха рижан - здесь оборудованы зоны активного отдыха для людей всех возрастов и установлен бесплатный кран с питьевой водой.

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