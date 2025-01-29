В распоряжении Министерства сообщения есть информация о том, что надзорщик железнодорожного проекта Rail Baltica, предприятие RB Rail, не планирует приостанавливать проект в четверг, 30 января, хотя изначально такой план был, если бы правительство не решило выделить дополнительное финансирование, сообщил государственный секретарь Минсообщения Андулис Жидков в передаче Spried ar Delfi.

Жидков отметил, что RB Rail может дать государству еще один месяц.

Он объяснил это решение тем, что информационный доклад о выделении финансирования уже подан в правительство, которое, как надеется министерство, его одобрит.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее также заявила, что не намерена позволять RB Rail шантажировать кого-либо.

Ранее сообщалось, что Минсообщения подготовило и передало на согласование доклад, в котором говорится, что без дополнительных государственных денег на покрытие расходов RB Rail железнодорожный проект Rail Baltica может быть приостановлен.

В отчете министерство подчеркивает, что при отсутствии финансирования для покрытия расходов RB Rail совет RB Rail планирует в четверг, 30 января, принять решение о приостановке всех работ в Латвии, на которые не было выделено финансирование, включая работы по проектированию.

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