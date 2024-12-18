10 декабря этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможного нанесения крупного ущерба государственному бюджету должностными лицами, ответственными за реализацию проекта Rail Baltica, в связи со строительством объектов инфраструктуры Rail Baltica, сообщает прокуратура Латвийской Республики.

Уголовный процесс начат в Отделе координации защиты прав лиц и государства Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Процексс возбужден по факту преступного деяния, предусмотренного 24-м разделом Уголовного закона (преступные деяния на службе в госуучреждениях), и не направлено против конкретных должностных лиц.

Согласно решению генерального прокурора о распределении институциональной подследственности, уголовный процесс передан для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В интересах следствия более подробная информация о начатом уголовном процессе на данный момент не предоставляется.

Сегодня в 13.00 состоится внеочередной заседание Сейма, на котором парламенту предстоит рассмотреть итоговый отчет комиссии Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica.

Министерство сообщения скрывало от правительства реальный рост затрат на проект Rail Baltica, пересчитывая их в ценах 2016 года, чтобы удорожание не выглядело столь значительным, говорится в итоговом отчете комиссии Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Три главных высоких должностных лица, на которые возлагается политическая ответственность за ошибки - экс-премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), экс-министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) и действующий министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), которому в основном вменяется предыдущая деятельность в должности главы департамента RB Rail.

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