Министерство сообщения скрывало от правительства реальный рост затрат на проект Rail Baltica, пересчитывая их в ценах 2016 года, чтобы удорожание не выглядело столь значительным, говорится в итоговом отчете комиссии Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Три главных высоких должностных лица, на которые возлагается политическая ответственность за ошибки - экс-премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), экс-министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) и действующий министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), которому в основном вменяется предыдущая деятельность в должности главы департамента RB Rail.

Поздно вечером в пятницу, 13 декабря, был опубликован итоговый доклад комиссии.

Комиссия по расследованию установила, что уже в своих презентациях 2021 года Министерство сообщения указывало стоимость проекта Rail Baltica в размере 3,4 миллиарда евро, а осенью 2021 года было проинформировано, что кумулятивные затраты на проект Rail Baltica составляют 5,3 миллиарда евро без учета инфляции.

В целом в итоговом отчете комиссии содержится 29 выводов, 16 предложений и названы 18 лиц, которые, по мнению комиссии, допустили ошибки, угрожали реализации проекта и не заняли достаточно активную позицию в его осуществлении.

Кариньш, Линкайтс, Бришкенс

Комиссия в итоговом отчете подчеркивает, что задача комиссии как формы конституционного контроля в рамках проведенной проверки не включает установление вины лиц или их наказание, что является прерогативой следственных органов и судов.

"Тем не менее, строго соблюдая принцип презумпции невиновности, комиссия в ходе своей проверки выявила тех лиц, участвовавших в реализации проекта Rail Baltica, которые играли значительную роль в соответствующем процессе," — говорится в отчете.

В итоговом отчете перечислены лица в зависимости от уровня их ответственности. Красным цветом выделены те, кто, по мнению большинства комиссии, допустил серьезные ошибки. Оранжевым цветом отмечены лица, которые должны были действовать соответствующим образом при реализации проекта, но не сделали этого. Желтым цветом выделены лица, которые заняли недостаточно активную позицию в реализации проекта.

"Красный блок" - те, кто допустили существенные ошибки: Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), занимавший пост премьера с 2019 по 2023 год, бывший министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия), который занимал этот пост в 2019-2022 годах, и действующий (с сентября 2023 года) министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"). К каждому должностному лицу прилагается список деяний.

В отчете говорится, что Кариньш, возглавляя работу правительства с 2019 по 2023 год, по сути, не углублялся в реализацию проекта Rail Baltica, в том числе не создал необходимую для проекта систему надзора и институционального управления, как это рекомендовал Госконтроль. По мнению комиссии, он на уровне главы правительства полностью не взял на себя ответственность за реализацию проекта. Комиссия также пришла к выводу, что, будучи осведомленным о росте расходов на проект, он не предпринял никаких действий для их сокращения или привлечения дополнительного финансирования.

Бришкенс упоминается даже не как министр сообщений, а как директор по стратегии АО RB Rail в 2016-2022 году. На этой должности он отвечал за анализ расходов и выгод проекта Rail Baltica в 2017 году, включая его заказ, оценку и приемку, и этот анализ содержал значительные ошибки и не соответствовал реальности, говорится в отчете.

Отмечается, что Бришкенс руководил в компании RB Rail департаментом, который был ответственен за большую часть исследований по проекту Rail Baltica. Однако в заданиях для исследовательской работы не было указано требование соблюдения бюджета проекта, что привело к значительному неконтролируемому росту расходов из-за изменений в технических требованиях. Он также руководил исследованием альтернативных источников финансирования, которое было завершено в 2021 году, но не принесло никаких результатов в привлечении такого финансирования, как указано в отчете.

Также Бришкенс задерживал внедрение исследовательских решений AirToRail в руководящие принципы проекта Rail Baltica, которые обязательны для всех стран Балтии, допустив ситуацию, когда проектирование на Центральном вокзале в Риге и в международном аэропорте "Рига" было завершено, а строительство вокзала уже начато. В результате проект был переработан и задержан на 1,5 года, возникли простои, а проект подорожал без коммерческого или функционального обоснования, заключила комиссия.

Тем временем третий ответственный, включенный в красный список, бывший министр транспорта с 2019 по 2022 год Талис Линкайтс не предоставил правительству объективной информации о реальных расходах на проект Rail Baltica, в том числе не контролировал эффективно инвестиционные и эксплуатационные расходы проекта, способствуя тому, что увеличение расходов было поддержано без должной оценки, как подчеркивается в отчете.

Также в отчете указано, что Линкайтс игнорировал рекомендации Госконтроля по реализации этого проекта, а также допустил изменение стоимости объектов Rail Baltica без достаточного обоснования, включив в проект 17 региональных станций.

Бывший министр также допустил, что без должного обоснования проектные и строительные контракты на "точечные сооружения" были дополнены новыми требованиями. Он также допустил, что без утверждения правительства, в отсутствие финансирования, Министерство сообщения добавило еще одну станцию к 16 региональным станциям.

Также важным фактом является то, что он позволил чиновнице Министерства сообщения Лигите Ауструпе совмещать должности по проекту, что было оценено ревизионным учреждением Министерства финансов в отчете прошлого года как системный конфликт интересов.

"Оранжевый блок": те, кто должен был соответствующим образом действовать, но не сделал этого. Бывший председатель правления и исполнительный директор АО RB Rail Агнис Дриксна, бывший министр сообщения Анрийс Матисс (занимал пост в 2013-2015 годах), нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, бывшая руководитель RB Rail Байба Рубеса, бывший заместитель госсекретаря Министерства сообщения, ныне председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс, бывшая госсекретарь Минсообщения Илонда Степанова, бывший госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш, бывшая и. о. госсекретаря Минсообщения и бывшая председатель совета RB Rail Лигита Ауструпе, бывшая заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Минсообщения Олита Берзиня и бывший министр сообщения (в 2016-2019 годах), ныне министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян).

"Желтый блок": те, кто не занял достаточно активную позицию при реализации проекта. Бывший министр финансов (в 2019-2022 годах), ныне депутат Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство"), бывший председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис. Также в списке два бывший премьер-министра. Во-первых, Марис Кучинскис, который занимал этот пост в 2016-2019 годах, еще будучи членом Союза "зеленых" и крестьян. Во-вторых, Лаймдота Страюма, возглявшая правительство в 2014-2016 годах - и ставшая в этой должности членом "Нового Единства".

Есть риск не завершить первый этап к 2030 году

При оценке скорости принятия решений правительством Латвии и доступного финансирования проекта, у комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что первый этап проекта Rail Baltica может быть реализован до 2030 года, так как предполагаемый срок завершения основной трассы зависит от доступности финансирования.

Ожидается, что при отсутствии ограничений финансирования первый этап проекта будет завершен в период с 2030 по 2032 год. В условиях прогнозируемых ограничений финансирования планируется, что проект будет реализовываться поэтапно: первый этап завершится к 2030 году, а оставшаяся часть будет завершена примерно к 2040 году, заключила комиссия.

Комиссия также установила, что в процессе реализации проекта Rail Baltica участие Министерства финансов было недостаточным. В частности, управление рисками и контроль затрат не осуществлялись вплоть до 2023 года. Кроме того, в пакетах документов государственного бюджета не представлена полная информация о финансировании, утвержденном для проекта, и ежегодно запланированном освоении, а также о долгосрочных бюджетных обязательствах, вытекающих из заключенных, но еще не выполненных договоров по Механизму соединения европейской инфраструктуры.

Также комиссия отмечает, что изменения в проекте вносятся как на стадии проектирования, так и уже в активной фазе строительства, что не только увеличивает общий объем и затраты проекта, но и значительно откладывает начало строительных работ.

Парламентская комиссия также установила, что RB Latvija, Ernst&Young Baltic, АО RB Rail, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), а также должностные лица Министерства сообщения на начальной стадии проекта Rail Baltica не провели надлежащую сравнительную оценку затрат с другими железнодорожными проектами в Европе.

Наладить контроль за проектом

Комиссия включила в итоговый отчет 16 предложений, в том числе призыв к Сейму создать подкомиссию, которая будет осуществлять надзор за реализацией проекта Rail Baltica, контролируя его на уровне законодательной власти. Также подкомиссия должна обеспечивать всеобъемлющую информацию о ходе проекта для общества и средств массовой информации.

Комиссия в итоговом отчете призывает внести изменения в ряд нормативных правовых актов, в том числе уточнить ответственность Государственной канцелярии за ежегодный аудит документов со статусом ограниченного доступа. Предлагается оценивать и при необходимости изменять статус доступа для документов, у которых истек срок, вытекающий из этого статуса. Также комиссия призывает предусмотреть задачу для Государственной канцелярии — провести оценку и рассекретить все решения Кабинета министров, касающиеся проекта Rail Baltica, проведя соответствующий аудит документов в ответственных министерствах.

Комиссия также призывает правительство срочно внести изменения в документы по планированию политики Кабинета министров, определив ответственные за реализацию проекта Rail Baltica отраслевые министерства, точные сроки реализации проекта и источники финансирования. Кроме того, предлагается обязать Кабинет министров отчитываться перед Сеймом о прогрессе реализации проекта Rail Baltica не реже одного раза в квартал.

Одновременно комиссия призывает Сейм внести изменения в Закон о надзоре за проектами, финансируемыми из Механизма соединения европейской инфраструктуры, предусмотрев, что Министерство финансов будет ответственным учреждением по надзору за проектом Rail Baltica в части выделения, использования и контроля средств финансового инструмента Механизма соединения европейской инфраструктуры.

Также предлагается поручить Кабинету министров подготовить информационный отчет об оптимальном и экономически ответственном использовании прилегающих к основной трассе Rail Baltica территорий, с привлечением к этому процессу самоуправлений и неправительственных организаций, чтобы обеспечить возможности для развития предпринимательской деятельности в этих зонах.

Кроме того, комиссия призывает незамедлительно определить окончательный вариант трассы для первого этапа, принять решение и утвердить верхний предел затрат на проект Rail Baltica, а также установить реалистичные сроки его реализации.

Сгустились ли тучи над Бришкенсом?

Напомним, что отчет следственная комиссия утвердила в четверг, 12 декабря. За утверждение документа проголосовали четыре депутата оппозиционных партий - глава комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), Артурс Бутанс (Нацобъединение), Амиль Салимов ("За стабильность") и Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Воздержались представители партий правительственной коалиции Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство") и Гиртс Штекерхофс (Союз "зеленых" и крестьян). В списке тех, кто несет ответственность - представители всех этих партий.

В то же время член комиссии от правящих "Прогрессивных" Скайдрите Абрама призвала комиссию не перечислять имена конкретных должностных лиц, указав, что оценка была субъективной и существует риск причинения ущерба репутации.

В заявлении для медиа "Прогрессивные" указали, что использованный комиссией метод "нивелирует ценные выводы, которые сделаны относительно исторического хода проекта, допущенных ошибок и рекомендаций, чтобы избежать их повторения".

"Прогрессивные" подчеркивают, что поддерживают работу парламентской комиссии, но процесс, вплоть до его завершения, должен был основываться на доказательствах, а не на субъективных интерпретациях и необоснованном подходе.

Следует отметить, что в "красный" список ответственных попал нынешний министр сообщения Каспарс Бришкенс, который представляет именно "Прогрессивных". Напомним, что в последние недели в кулуарах ходили слухи о том, что премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") после утверждения госбюджета оценит деятельность министров. Якобы тучи сгущались над Бришкенсом - именно в контексте ситуации с Rail Baltica. Однако слухи пока не получили развития: "Прогрессивные" дали понять, что отставка любого их министра - вопрос стабильности правительства.

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