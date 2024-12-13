В пятницу, 13 декабря, парламентская комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, обещала обнародовать итоговый отчет своей работы. Отчет комиссия утвердила еще в четверг, однако официально документ пока на сайте Сейма не опубликован. Глава комиссии Андрис Кулбергс из оппозиционного "Объединенного списка" в четверг назвал агентству LETA фамилии тех, кто якобы несет политическую ответственность: список возглавляют экс-премьер Кришьянис Кариньш, действующий министр сообщения Каспар Бришкенс и экс-министр сообщения Талис Линкайтс. Прокуратура, в свою очередь, подчеркивает: промежуточный отчет комиссии и содержащиеся в нем факты не имеют обязательной силы для судов, должностных лиц судебной власти, а также для других лиц.

В четверг, 12 декабря, следственная комиссия утвердила отчет. За утверждение документа проголосовали четыре депутата оппозиционных партий - глава комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), Артурс Бутанс (Нацобъединение), Амиль Салимов ("За стабильность") и Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Воздержались представители партий правительственной коалиции Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство") и Гиртс Штекерхофс (Союз "зеленых" и крестьян). В списке тех, кто несет ответственность - представители всех этих партий.

Как сообщил Кулбергс, в пятницу комиссия подаст отчет президиуму Сейма, а после утверждения он будет опубликован на сайте парламента. По положению дел на 18.00 этого еще не произошло. И если в четверг агентство LETA сообщило, что доклад "будет опубликован" в пятницу, то сегодня формулировка "смягчилась" до "может быть опубликован".

Сам Кулбергс в четверг пояснил, что в окончательном варианте документа в соответствии с уровнем ответственности перечислены должностные лица: красным цветом выделены те, кто, по мнению большинства членов комиссии, допустил существенные ошибки, оранжевым - те, кто должен был соответствующим образом действовать, но не сделал этого, а желтым - те, кто не занял достаточно активную позицию при реализации проекта.

"Это не доска позора, мы не адвокаты и не полицейские. Это политическая оценка", - признал председатель комиссии, добавив, что эти люди названы в документе, чтобы способствовать открытости.

В то же время член комиссии от правящих "Прогрессивных" Скайдрите Абрама призвала комиссию не перечислять имена конкретных должностных лиц, указав, что оценка была субъективной и существует риск причинения ущерба репутации.

В заявлении для медиа "Прогрессивные" указали, что использованный комиссией метод "нивелирует ценные выводы, которые сделаны относительно исторического хода проекта, допущенных ошибок и рекомендаций, чтобы избежать их повторения".

"Прогрессивные" подчеркивают, что поддерживают работу парламентской комиссии, но процесс, вплоть до его завершения, должен был основываться на доказательствах, а не на субъективных интерпретациях и необоснованном подходе.

Следует отметить, что из действующих министров в список ответственных попал нынешний министр сообщения Каспарс Бришкенс, который представляет именно "Прогрессивных". Напомним, что в последние недели в кулуарах ходили слухи о том, что премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") после утверждения госбюджета оценит деятельность министров. Якобы тучи сгущались над Бришкенсом - именно в контексте ситуации с Rail Baltica. Однако слухи пока не получили развития: "Прогрессивные" дали понять, что отставка любого их министра - вопрос стабильности правительства.

Среди бывших и нынешних членов правительства в списке несколько представителей премьерского "Нового Единства", включая действующего министра финансов Арвилса Ашераденса. В то же время на "доску позора" не попал экс-министр сообщения Янис Витенбергс от оппозиционного сейчас Национального объединения: он занимал этот пост в 2002-2003 году. В то же время все министры сообщения, начиная с с 2013 года и до сих пор - в списке фигурируют.

Приглашенный комиссией прокурор Арминс Рейнис заявил, что действия предыдущих парламентских комиссий по расследованию, которые называли ответственных лиц, вызвали общественный резонанс. "Я считаю, что перечисление этих лиц не предусматривает юридической ответственности, но речь идет о политической ответственности, что и было целью комиссии", - отметил прокурор.

Позже прокуратура подчеркнула дополнительно, что согласно закону о парламентских следственных комиссиях, итоговый или промежуточный отчет такой комиссии и содержащиеся в нем факты не имеют обязательной силы для судов, должностных лиц судебной власти, а также для других лиц.

"Таким образом, для указанных в отчете парламентской следственной комиссии должностных лиц из этого отчета не могут возникнуть юридические последствия. Это предусмотрено законом. Итоговый отчет парламентской следственной комиссии может касаться только политической ответственности. Между тем оценка юридической ответственности должностных лиц по этому делу в прокуратуре еще не завершена и продолжается," - указала прокуратура, сообщает агентство LETA.

Кто попал на "доску позора"?

"Красный блок" - те, кто допустили существенные ошибки: Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), занимавший пост премьера с 2019 по 2023 год, бывший министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия), который занимал этот пост в 2019-2022 годах, и действующий (с сентября 2023 года) министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

"Оранжевый блок": те, кто должен был соответствующим образом действовать, но не сделал этого. Бывший председатель правления и исполнительный директор АО RB Rail Агнис Дриксна, бывший министр сообщения Анрийс Матисс (занимал пост в 2013-2015 годах), нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, бывшая руководитель RB Rail Байба Рубеса, бывший заместитель госсекретаря Министерства сообщения, ныне председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс, бывшая госсекретарь Минсообщения Илонда Степанова, бывший госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш, бывшая и. о. госсекретаря Минсообщения и бывшая председатель совета RB Rail Лигита Ауструпе, бывшая заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Минсообщения Олита Берзиня и бывший министр сообщения (в 2016-2019 годах), ныне министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян).

"Желтый блок": те, кто не занял достаточно активную позицию при реализации проекта. Бывший министр финансов (в 2019-2022 годах), ныне депутат Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство"), бывший председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис. Также в списке два бывший премьер-министра. Во-первых, Марис Кучинскис, который занимал этот пост в 2016-2019 годах, еще будучи членом Союза "зеленых" и крестьян. Во-вторых, Лаймдота Страюма, возглявшая правительство в 2014-2016 годах - и ставшая в этой должности членом "Нового Единства".

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