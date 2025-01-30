Учитель обзывал глухого школьника: омбудсмен и Центр защиты детей проводят проверку, педагог — уволен

В распоряжение программы Латвийского телевидения 4. studija попало видео из Эбельмуйжской основной школы, где учатся неслышащие дети. На нем слышно, как педагог кричит на ученика и обзывает его: "Ты идиот! Я десять раз жду, когда ты посмотришь. Ты больной!". Омбудсмен уже обратился в Центр защиты детей с просьбой провести проверку на предмет защиты прав детей в этом заведении. Директор школы сообщила, что трудовые отношения с конкретным учителем прекращены, сообщает LSM.

Передача 4. studija получила видео от мамы, чей ребенок ходит в Эбельмуйжскую основную школу, где учатся глухие и слабослышащие дети. На видео слышно, как педагог кричит на ребенка и обзывает его "тупым", "идиотом" и "больным". В письме мать сообщила, что с директором об этом случае был разговор, но действий за этим не последовало.

Вице-президент Латвийского союза глухих Ивар Калниньш отметил, что, несмотря на то, что дети не могут услышать интонацию голоса, они прекрасно понимают, когда на них кричат, воспринимая это через мимику и язык тела. Посмотрев видео, он констатировал, что мальчик защищался.

"У мальчика была защитная реакция. На то, что педагог сказала, он ответил. Например, она обзывала его словами, он в ответ то же самое показал. Было слово "идиот", он показал — сама идиотка", объяснил он.

Директор школы Кристиана Пауниня признала инцидент недопустимым и подтвердила, что есть основания для информирования Центра защиты детей. Она опровергла утверждения о бездействии, заявив, что с учителем ситуацию обсудили. Учительница на видео — воспитательница в интернате и преподает социальные науки.

Директор и другие ее коллеги считают, что видео снято не в этом учебном году, а, судя по одежде мальчика и учителей, в более теплое время, скорее всего, прошлой весной.

Эмоциональное насилие недопустимо

Центр защиты детей классифицировал произошедшее как эмоциональное насилие, подчеркнув, что педагог не может использовать подобную коммуникацию с ребенком, так как это унижает его достоинство. Заместитель директора Центра Ивита Дамбениеце добавила, что учительница, которая была свидетелем инцидента, но не вмешалась, также понесет ответственность.

"Педагог — регламентируемая должность, существуют правила, как себя вести. Все равно, что говорит ребенок — педагог должен выдерживать свою педагогическую линию. Ни педагог, ни какой-либо работник школы не может так коммуницировать с ребенком. Это задевает самоуважение ребенка, это его публично унижает", — заявила она.

В учреждении отметили, что после расследования неприятности, скорее всего, будут и у той учительницы, которая видела происходящее, но не проинформировала руководство школы об инциденте. "Первое — она не вмешалась, второе — она не сообщила об этом немедленно", — отметила Дамбениеце.

Педагог был уволен

Омбудсмен и Центр защиты детей проводят комплексную проверку в школе, поскольку возникает опасение, что в учебном заведении могут быть другие нарушения прав детей, учитывая, что дети проживают в интернате и являются особенно уязвимыми. В ответ на это, директор сообщила, что трудовые отношения с педагогом были прекращены.

"Родители должны чувствовать уверенность, полагаться на то, что в школе создана безопасная среда. Отпуская ребенка в школу, важно знать, что все будет безопасно, что права ребенка защищены, что на него не будут орать, задевать, унижать", — сказала глава отдела прав детей в Бюро омбудсмена Лайла Гравере.

Сейчас соблюдает ли педагог принципы профессиональной этики оценивает каждое учебное заведение самостоятельно. Этический кодекс эти заведения разрабатывают сами. По наблюдениям омбудсмена, такая практика не обеспечивает эффективное рассмотрение нарушений этических норм, поэтому три года назад встал вопрос о необходимости разработать единые нормы профессиональной этики для педагогов.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в 2024 году начал работу над подобным кодексом и летом передал его на согласование в Министерство образования и науки. Бюро омбудсмена призывает министерство и профсоюз до 3 февраля проинформировать общественность о ходе решения этого вопроса.

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