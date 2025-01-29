Досмотр вещей, долой мобильные, отказ от русского как иностранного. Какие важные новинки ждут школы Латвии в 2025 году?

В разные месяцы 2025 года школьное и дошкольное образование ждут множество нововведений. Школы получат больше прав реагировать на ненормативное поведение учеников, должны будут учитывать особенности школьников, из обязательной программы основных школ искоренят русский язык, часть школьников и детсадовцы останутся без мобильными. Рассказываем обо всем с датами внедрения.