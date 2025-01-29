Досмотр вещей, долой мобильные, отказ от русского как иностранного. Какие важные новинки ждут школы Латвии в 2025 году?
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В разные месяцы 2025 года школьное и дошкольное образование ждут множество нововведений. Школы получат больше прав реагировать на ненормативное поведение учеников, должны будут учитывать особенности школьников, из обязательной программы основных школ искоренят русский язык, часть школьников и детсадовцы останутся без мобильными. Рассказываем обо всем с датами внедрения.

А теперь обо всех новинках подробнее.

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