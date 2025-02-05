В Латвии растет заболеваемость гриппом

Мониторинг гриппа и других респираторных заболеваний показывает, что заболеваемость гриппом и пневмонией в Латвии продолжает расти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, наиболее высокая заболеваемость наблюдается среди детей до 14 лет.

На прошлой неделе грипп был клинически диагностирован у 246 пациентов, а пневмония – у 111 пациентов.

Случаи гриппа на прошлой неделе зарегистрированы в девяти мониторинговых территориях. Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в Гулбенском крае. Остальные случаи зафиксированы в Екабпилсском крае, Елгаве, Лиепае, Риге, Даугавпилсе, Резекне и Валмиерском крае.

В SPKC также сообщили о четырех летальных исходах среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа. Все умершие были старше 50 лет, у них имелись сопутствующие заболевания и факторы риска.

SPKC напоминает, что государственная вакцинация против гриппа в настоящее время доступна всем жителям, так как расширен круг получателей. Медицинские учреждения могут использовать имеющиеся запасы вакцин для прививки пациентов, не входящих в группы риска.

Вакцинация против гриппа по-прежнему рекомендуется, поскольку распространение вируса может продолжаться до конца мая, а иммунитет после прививки формируется уже через 10 дней.

Прививку особенно рекомендуется сделать пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, а также тем, кому предстоят медицинские процедуры или госпитализация.

Заболеваемость Covid-19 на прошлой неделе осталась на уровне предыдущей. Лабораторно подтверждены 37 случаев (неделей ранее – 44), всего проведено 1102 теста на наличие вируса SARS-CoV-2 (неделей ранее – 1090).

На прошлой неделе в больницах проходили лечение 69 пациентов с Covid-19, из них у 29 человек этот диагноз был основным. Также зарегистрированы два летальных случая среди пациентов с Covid-19.

SPKC призывает соблюдать основные меры профилактики: регулярно и тщательно мыть руки, придерживаться респираторного этикета, часто проветривать помещения, избегать контакта с больными, по возможности соблюдать физическую дистанцию в общественных местах, а при появлении симптомов острой респираторной инфекции оставаться дома и следовать рекомендациям врача.

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