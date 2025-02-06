Решение о "базовой пенсии" должно быть принято уже в этом году, считает Аугулис. Что такое "базовая пенсия" и как это работает в Эстонии?

Решение о "базовой пенсии" должно быть принято уже в этом году, заявил на заседании Совета по делам сеньоров министр благосостояния Урдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян), сообщило агентство LETA. В соседней Эстонии, которую министр приводит в пример, базовая часть пенсии по возрасту - это сумма, выплату которой государство гарантирует каждому пенсионеру при наличии 15 лет стажа, без учета доплат за стаж и социальных взносов.

Министерство благосостояния заявило еще летом, что намерено продвигаться в направлении обеспечения "базовой пенсии" для всех получателей пенсий по старости, как это уже реализовано в Эстонии и Литве, напоминает агентство LETA. "Базовая пенсия" будет регулярным ежемесячным платежом, который будет выплачиваться из государственного основного бюджета дополнительно к пенсии по возрасту, рассчитанной на основе взносов социального страхования. Она будет выплачиваться всем получателям пенсии по возрасту.

Как сообщили в Министерстве благосостояния, Аугулис в четверг, 6 февраля, подчеркнул в разговоре с сеньорами, что это очень важный аспект, так как он в некотором смысле даст нынешним и будущим пенсионерам чувство стабильности и осознание того, что их трудовая деятельность оценивается. Он пояснил, что решение о "базовой пенсии" в любом случае будет финансово очень затратным, но, по его мнению, к этому нужно стремиться.

Как это работает в Эстонии?

Поскольку Аугулис в качестве примере страны, где действует так называемая базовая пенсия, привел Эстонию, то разъясняем на примере этого государства, что же это такое "базовая пенсия".

Как сказано на сайте Департамента социального страхования Эстонии (имеет русскую версию), пенсия в этой стране состоит из четырех частей:

Базовая часть - это основа для расчета пенсии, которая одинакова для всех пенсий. С 1 апреля 2024 года базовая часть пенсии составляет 354,9887 евро. Минимальный стаж для получения пенсий - 15 лет.

Часть пенсии, основанная на стаже зависит от периодов работы, обучения и службы в армии до 31 декабря 1998 года. Не будем утомлять читателей подробностями, связанными с эстонской спецификой, главное, что нужно знать: каждый год стажа "стоит" определенную сумму. С апреля 2023 года год один стажа оценивается в 9,5 евро.

Страховая часть пенсии. Размер страхового части зависит от суммы страховых паев, начисленных с 1 января 1999 года и рассчитанных на основе уплаченного социального налога. Объединенная часть пенсии. Это сумма, которая получается вычислении среднего арифметического от объединении страховая пая и солидарного пая.

Таким образом, эстонский опыт показывает, что базовая часть пенсии - это некая сумма, выплату которой государство гарантирует каждому пенсионеру при наличии 15 лет стажа. Далее сумма пенсии увеличивается в зависимости от накопленного стажа, страховых выплат и так далее.

Средняя пенсия в Латвии - 580 евро, 12% пенсионеров получают менее 300 евро

Говоря о том, как усовершенствовать систему надбавок к пенсии по возрасту за каждый год страхового стажа, представители Министерства благосостояния на заседании Совета сеньоров сообщили, что сейчас разработано несколько возможных вариантов, как это можно было бы реализовать с 2029 года. Министр благосостояния высказал мнение, что окончательный вариант должен основываться на оценке трудовых лет не только с 1996 года, но и за весь трудовой стаж.

В прошлом году средний размер пенсии составлял 580,96 евро, сообщили представители Министерства благосостояния на заседании Совета по делам сеньоров.

По положению на декабрь 2024 года пенсию по возрасту в Латвии получали 436 932 человека, свидетельствует данные Государственного агентства обязательного социального страхования. Средний возраст пенсионера составил 75 лет, а средний трудовой стаж пенсионеров, достигших пенсионного возраста, — 39 лет.

Как следует из официальной статистики Государственного агентства обязательного социального страхования, пропорциональное распределение получателей пенсии по размеру ежемесячных пенсий на декабрь 2024 года было следующим:

Менее 200 евро - 2,57%

От 200 до 300 евро - 10,07%

От 300 до 500 евро - 27,93%

Свыше 500 евро - 59,41%

Всего в 2024 году пенсию по старости в Латвии получали 436 893 человека. Средний возраст пенсионера составил 75 лет, а средний трудовой стаж пенсионеров, достигших пенсионного возраста, — 39 лет.

В то же время данные Министерства благосостояния показывают, что в прошлом году на пенсию ушли 22 000 человек, средний размер пенсии которых составил 628 евро. Средний трудовой стаж этих людей, ушедших на пенсию, составил 35,8 лет, а средний возраст — 64 года.

Совет по делам сеньоров — это консультативный и координирующий орган, созданный для содействия и обеспечения эффективного сотрудничества общественных организаций и государственных учреждений в вопросах выявления, оценки проблем пенсионеров и разработки предложений по их решению. Совет возглавляет министр благосостояния, а его состав включает представителей различных организаций для пожилых людей. В его состав также входят представители Министерства культуры, Министерства здравоохранения, Государственной канцелярии, а также Ассоциации муниципалитетов Латвии.

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