С 2025 года для получения пенсии по возрасту требуется 20 лет минимального страхового стажа. Раньше было 15. Завершилось и повышение возраста классического выхода на пенсию — теперь это 65 лет. Не у всех, кто достиг нужного возраста, есть официально отработанные 20 лет. Рассказываем, где можно поискать или как добавить недостающие годы, месяцы, дни? Что будет, если найти или добавить не удастся?

В 90-е годы нередко можно было слышать мнение — вот еще, платить социальный налог, да я до пенсии не доживу! И люди соглашались на зарплаты "в конвертах", "зато побольше". Нередко предприятия и сами умудрялись не платить налог государству, о чем работники узнавали, когда предприятие становилось банкротом.

До 1996 года, когда в Латвии появилась Государственная налоговая служба в своем нынешнем виде, в сфере засчитывания стажа царил определенный хаос, что теперь создает стресс для работавших в несознательных предприятиях.

Делимся информацией, как преодолеть 20-летний барьер и/или получить хотя бы какие-то суммы "на старость".

Рассказываем:

Если стаж 20 лет и взносы - по минимуму

Что получит тот, кто не добрал стажа?

Можно ли доработать недостающий стаж?

Можно ли "купить" недостающий стаж?

Где искать недостающие годы и месяцы к стажу?

Можно ли приплюсовать зарубежный стаж?

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