С нового года минимальный стаж для выхода на пенсию по возрасту вырастет сразу на пять лет - проработать надо не меньше 20. У каждого десятого нового пенсионера этого стажа не хватает. Что его ждет? Размер минимальной и максимальной пенсии в Латвии различается в 30 (!) раз. В зоне риска мизерных пенсий - большинство самозанятых лиц, ведь их социальные взносы чаще всего делаются с минимальной зарплаты и сильно уступают выплатам наемных работников на предприятиях. Чего ждать на пенсии тем, кто там окажется в ближайшие годы?

За последних 10 лет средняя пенсия по возрасту выросла вдвое: в 2013 году она была 277,94 евро, в 2023 году – 563,81 евро. Это без учета инфляции, но все же рост очевиден.

Свой вклад в пенсионные выплаты все больше приносит 2-й уровень, который был введен в 2001 году. С этого времени из 20% соцналога 14% шли на первый уровень, остальные - на второй. Второй уровень обязателен для всех, кто родился после мая 1971 года, для более старших - по желанию.

Правда, со следующего года 1% из этих накоплений будут переводить на первый пенсионный уровень, чтобы покрывать выплаты для нынешних пенсионеров.

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