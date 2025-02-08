СГБ рекомендует критически рассмотреть сотрудничество с четырьмя предприятиями в ходе реализации проекта Rail Baltica

Констатировав факторы риска, Служба государственной безопасности (СГБ) в прошлом году рекомендовала ответственным за внедрение железнодорожного проекта Rail Baltica критически взвесить возможность сотрудничества с четырьмя предприятиями, свидетельствует прошлогодний отчет, сообщает LETA.

В прошлом году СГБ продолжила информировать высших должностных лиц страны о констатированных рисках в продвижении проекта Rail Baltica. При этом по запросу ответственных за реализацию проекта лиц в соответствии со своей компетенцией служба провела оценку 15 предприятий, претендовавших на участие в реализации проекта Rail Baltica.

В связи с факторами риска СГБ рекомендовала критически оценить возможность сотрудничества с четырьмя предприятиями. Факторами риска послужили филиалы предприятий в России или Китае, а также историческое сотрудничество с Россией.

Кроме того, служба продолжила проверки лиц, которым в связи с участием в реализации проекта был необходим доступ к охраняемой информации, связанной со строительством железнодорожной линии или объектами критической инфраструктуры.

За год СГБ провела проверку 252 лиц, не выявив разведывательных или иных рисков.

По мнению СГБ, проект Rail Baltica близоруко рассматривать только как возможность мобильности для жителей Латвии в европейском масштабе. С точки зрения экономических интересов Латвии и развития транспортной отрасли уже сейчас необходимо предусмотреть возможности обработки грузов, чтобы можно было начать полноценную эксплуатацию основной трассы даже в случае, если Саласпилсский интермодальный грузовой терминал сразу не будет построен.

Эффективный грузооборот особенно важен с учетом значения железнодорожной линии Rail Baltica в вопросе военной мобильности, что напрямую связано с интересами национальной безопасности Латвии, отметили в СГБ.

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