Больницы в Резекне, Даугавпилсе и Риге по собственной инициативе перешли на генераторы

Больницы в Резекне, Даугавпилсе и больница им. Страдыня в Риге по собственной инициативе перешли на генераторы, сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики (KEM) и Министерстве здравоохранения (VM).

Руководитель отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс сообщил агентству LETA, что, по информации больниц, Даугавпилсская краевая больница, Клиническая университетская больница им. Страдыня и Резекненская больница перешли на автономное электроснабжение сегодня утром после 10.00, а автономное электроснабжение было обеспечено в котельной больницы в Балви.

Представители KEM сообщили, что Резекненская больница с 6.30 до 10 утра по собственной инициативе, без согласования с Министерством здравоохранения или KEM, перешла на автономный режим работы, или обеспечила себя электроэнергией за счет работы генераторов.

Работа больницы не была нарушена, но в некоторых отделениях невозможно было зарядить телефон или воспользоваться электрической кроватью. Чтобы не вызывать стресс, было решено не просить больницу переключиться обратно раньше.

По словам представителя Министерства здравоохранения Шнайдерса, при подготовке к синхронизации "больницы были тщательно проинформированы о предстоящем процессе, включая возможные риски".

"Каждый руководитель больницы принял решение о необходимых мерах после их оценки. Из 21 больницы скорой помощи небольшое количество, в том числе Резекненская больница, по собственной инициативе приняли решение о переходе на автономное питание", — сообщил Шнайдер.

Представитель министерства подчеркнул, что в настоящее время больница Резекне работает в обычном режиме. "Министерство здравоохранения находится в тесном контакте с больницами и информировано о работе каждой из них. Все больницы работают и оказывают медицинскую помощь населению", — говорится в заявлении министерства.

Как сообщалось, отключение стран Балтии от российской энергосистемы сегодня прошло успешно, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций Augstsprieguma tīkls (AST) Лива Егере.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !