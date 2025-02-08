ФОТО. Как Резекне отключили от российской энергосистемы

В субботу, 8 февраля, страны Балтии отключились от объединенной энергосистемы России БРЭЛЛ. В Латвии отключение произошло на подстанции в Резекне, которая была единственной точкой соединения страны с Россией.

Как сообщает агентство LETA, отключение не вызвало проблем в электросетях Латвии. Техническое переключение выполнили операторы энергосистем Балтии — латвийская AS Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

Для укрепления безопасности и стабильности инфраструктуры в переходный период Латвия усилила мониторинг энергетической инфраструктуры Балтии. Национальные вооруженные силы (NBS) поддерживают Государственную полицию и операторов объектов критической инфраструктуры в обеспечении мер безопасности.

В министерстве подчеркивают, что мощности системы газоснабжения достаточны для покрытия повышенного спроса на природный газ. У стран Балтии есть достаточные местные мощности по производству электроэнергии, а также другие внешние соединения.

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