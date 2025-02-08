БРЕЛЛ больше нет: страны Балтии отключились от российских электросетей и начали работать изолированно

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – в субботу утром отключились от российской энергосистемы (IPS/UPS), которая начала функционировать еще в советское время, и перешли на работу в изолированном режиме. Подробнее об этом пишет LETA.

Отключение не вызвало проблем в электросетях Латвии. Согласно карте отключений электроэнергии компании Sadales tīkls, в данный момент электричество не подается только одному клиенту в Айзкраукльском крае, в населенном пункте Радзес.

Технические задачи по переходу выполнили операторы энергосистем стран Балтии — латвийское АО Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

В балтийской сети у Латвии с Россией была одна электросетевая связь, у Эстонии — три, а у Литвы — три соединения с Беларусью и два с Россией в Калининградской области.

В субботу страны Балтии начали отключение от российской сети с юга: сначала Литва отключилась от России и Беларуси, затем от российской сети отключилась Латвия, а после — Эстония.

С субботы до воскресенья, 9 февраля, в течение примерно суток страны Балтии будут работать в изолированной энергосистеме и проведут тесты автономной работы. В воскресенье, 9 февраля, через литовско-польское соединение страны Балтии подключатся к единой энергосистеме континентальной Европы.

"У меня только что состоялось соединение с министрами Латвии и Эстонии. Хорошая новость, что в 9 часов 9 минут страны Балтии отключились от систем России и Беларуси", — сказал в субботу журналистам в Центре управления системой и безопасности данных Litgrid в Вильнюсе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

"Мы переходим на изолированный режим работы. Энергетическая система стран Балтии наконец-то в наших руках, мы ее контролируем", — добавил он.

После тестового режима изолированной работы страны Балтии не вернутся к старой системе — в воскресенье днем ​​они начнут работать синхронно с сетями континентальной Европы и станут полностью энергонезависимыми от России. Синхронизация намечена на воскресенье примерно на 14 часов.

"Сегодня у нас начало конца, а завтра в обеденное время будет завершение конца и новое начало", — сказал в субботу глава литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис .

"Мы отключаемся от той сети, к которой были подключены почти полвека или даже больше. Еще более важный момент, вероятно, будет завтра, когда мы подключимся к континентальной европейской сети", — сказал глава государственной энергетической группы Epso-G Миндаугас Кейзерис.

Отключение прошло без сбоев

По словам Масюлиса, отключение стран Балтии от российской электросистемы в субботу утром прошло гладко, никаких проблем не зафиксировано.

"Все так, как и прогнозировалось, как и планировалось, система работает стабильно, электроэнергии достаточно", — сказал Масюлис.

По словам руководителя Отдела управления системой компании Litgrid Донатаса Мателёниса, техническое отключение компонентов линий электропередачи с Россией и Беларусью состоялось в субботу, а физическое отключение соединительных проводов планируется завершить до конца февраля.

БРЕЛЛ больше нет

После синхронизации Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, обслуживающей более 400 млн потребителей в 26 странах.

"Как юридически, так и фактически мы больше не являемся частью БРЭЛЛ", — отметил в субботу Вайчюнас.

"В течение многих десятилетий мы работали синхронно с российской системой, зависели от ее контроля частоты и были чувствительны к возможным сбоям. Сейчас мы вступаем в новый этап — этап, на котором мы создадим светлое, сильное, безопасное и свободное от энергии будущее", — заявил министр энергетики.

"В течение многих десятилетий мы работали синхронно с российской системой, зависели от ее контроля частоты и были чувствительны к возможным сбоям. Сейчас мы вступаем в новый этап — этап, на котором мы станем создавать светлое, сильное, безопасное и энергетически свободное будущее", — сказал министр энергетики.

Российскую электроэнергию не покупали

Хотя Литва, Латвия и Эстония уже несколько лет не закупают российскую и белорусскую электроэнергию, до сих пор они работали в российской системе IPS/UPS, частота которой централизованно регулируется в Москве.

Из 11 линий с Беларусью, существовавших в Литве в последние годы, до отключения действовала одна, а из шести линий с Калининградской областью — три. Их демонтаж планируется начать в феврале.

Операторы систем электропередачи стран Балтии еще в 2007 году подали заявку в тогдашний международный Союз по координации передачи электроэнергии (UCTE) на подключение к сетям континентальной Европы.

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